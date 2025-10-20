Italiani in campo lunedì 20 ottobre: Darderi, Arnaldi, Sonego e Cocciaretto. A che ora e dove verderli

Il tennis torna sul cemento indoor europeo per l’ultimo spaccato di stagione. I tornei da attenzionare sono due ATP 500: Basilea e Vienna.

Il circuito WTA, invece, rimane in Oriente. Se a Tokyo con il forfait di Jasmine Paolini non vi è nessuna azzurra ai blocchi di partenza, a Guangzhou in tabellone sono presenti Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che esordirà domani.

ATP Vienna: Darderi e Arnaldi, esordi a stelle e strisce

I campi dell’Erste Bank Open si tingono subito d’azzurro, con gli esordi di Darderi e Arnaldi.

Luciano aprirà il sipario sul Campo Principale alle ore 13.30. Per il numero 26 del mondo lo sfidante è Brandon Nakashima, 32 ATP. Tra i due c’è un solo precedente, ovvero la vittoria dell’italiano sulla terra di Amburgo lo scorso maggio. Il cemento indoor, su cui Darderi ancora non ha trovato la maniera di esprimersi al meglio, potrebbe essere il fattore da tenere conto. Se dovesse prevalere, per Luciano ci sarebbe uno tra Karen Khachanov e Tallon Griekspoor.

Arnaldi se la vedrà con un altro statunitense, ovvero il qualificato Alexandar Kovacevic, 65 del mondo. L’azzurro, 72 ATP, è riuscito a cogliere la qualificazione con due vittorie convincenti e adesso cerca un importante successo nel tabellone principale che gli regalerebbe la partita con Alexander Zverev. Matteo conduce nei testa a testa per 2-0, con l’ultima sfida vinta sul cemento di Indian Wells quest’anno. L’appuntamento è per le ore 16 sul Glaubandic Court.

ATP Basilea: Sonego sfida Davidovich Fokina

Al via anche l’ATP 500 di Basilea, con un unico italiano impegnato in campo quest’oggi. Lorenzo Sonego, numero 45 del mondo, è chiamato a una grande prestazione con Alejandro Davidovich Fokina, 18 ATP e ottava forza del seeding, contro cui ha vinto l’unico precedente, ormai vetusto, al Challenger di Genova 2019. In caso di successo, l’azzurro incontrerebbe il vincente tra Muller e Brooskby. Sonego e Davidovich si affronteranno come secondo match sul Campo Centrale, proprio dopo il match dei possibili avversari al secondo turno, in programma alle ore 14.

WTA Guanghzhou: Cocciaretto unica azzurra in campo

Elisabetta Cocciaretto è l’unica azzurra a scendere in campo a Guangzhou in questo lunedì. L’avversaria odierna è Diane Parry, 125 WTA. I precedenti suggeriscono 1-1, ma entrambi i match si sono tenuti sulla terra rossa. In caso di vittoria, la numero 95 del mondo se la vedrebbe con una tra Francesca Jones, settima testa di serie, e la wild card di casa Wang Xiy. Ultimati gli incontri di qualificazioni, la partita di Cocciaretto è la terza sul Campo Principale, attorno alle ore 12.

Italiani in campo lunedì 20 ottobre

ATP Vienna, L. Darderi – B. Nakashima: Campo Principale, ore 13.30

ATP Vienna, [Q] M. Arnaldi – [Q] A. Kovacevic: Glaubandic Court, ore 16

ATP Basilea, L. Sonego – [8] A. Davidovich Fokina: Campo Principale, ore 15.30 circa

WTA Guangzhou, E. Cocciaretto – D. Parry: Campo Principale, ore 12 circa

I match saranno visibili in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Per quanto riguarda Cocciaretto, la sua partita verrà trasmessa anche su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTennix.