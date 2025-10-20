WTA Tokyo: il forfait di Paolini smuove il tabellone. Bencic al suo posto, ecco i nuovi accoppiamenti

Il forfait di Jasmine Paolini per il WTA 500 di Tokyo a tabellone già compilato, dove avrebbe guidato il seeding, rimescola le caselle. La scelta dell’azzurra è legata al fatto che Mirra Andreeva non prenderà parte a nessun torneo questa settimana, chiamandosi fuori dalla corsa alle WTA Finals. Jasmine quindi è ufficialmente qualificata e un po’ di riposo prima di volare a Riad non può che farle bene dopo una stagione così intensa.

Paolini dà forfait: cosa cambia nel tabellone

Paolini avrebbe occupato la prima riga del tabellone, quella che spetta alla testa di serie numero 1. Essendo la defezione della tennista toscana arrivata a sorteggio già avvenuto, il regolamento prevede l’ingresso di una lucky loser e un ricollocamento di alcune giocatrici nello scacchiere. Belinda Bencic, quinta favorita del torneo, prende il posto di Paolini, cedendo il suo spot a Victoria Mboko. La 19enne canadese, nona testa di serie, sarebbe dovuta essere protagonista di un derby contro Leylah Fernandez e la vincente di questo incontro sarebbe stata l’avversaria di Elena Rybakina al secondo turno. Con il rimescolamento delle carte, Mboko affronterà un’altra connazionale, ovvero Bianca Andreescu, che ha ottenuto una wild card ed era stata inizialmente sorteggiata contro Bencic. Per Fernandez, invece, ci sarà la qualificata Maria Sakkari. Rybakina guarda a questo match con attenzione, alla ricerca di quei pochi punti che le mancano per acciuffare l’ottava posizione della Race, sopravanzando Mirra Andreeva.

Primi verdetti dal campo: il ritiro di Vondrousova spalanca la strada a Muchova. Avanti Lys, Kalinskaya, Joint, Gracheva e Kessler

Mentre il tabellone va riassestandosi, il campo ha espresso i primi verdetti.

La testa di serie numero 8 Karolina Muchova avanza contro Marketa Vondrousova, 34 WTA. La campionessa di Wimbledon 2023 è costretta ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla spalla sul punteggio di 6-2 1-0. Muchova al secondo turno affronterà Maya Joint, 32 WTA, che ha battuto in rimonta la lucky loser Viktorija Golubic, 55 del mondo, con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-2. Avanza anche Anna Kalinskaya, 38 WTA, che piega con il punteggio di 6-3 6-1 l’altra lucky loser Suzan Lamens, 86 del mondo – la russa avrebbe dovuto sfidare Sofia Kenin. Al prossimo turno incrocerà una tra Diana Shnaider e Dayana Yastremska.

Eva Lys, 50 WTA, stende con il punteggio di 6-2 6-1 Katie Boulter, 63 WTA, e attende la vincente tra Mboko e Andreescu.

Festeggia anche McCartney Kessler, 31 del mondo, che si impone sulla qualificata Cristina Bucsa, 72 del mondo, per 3-6 7-5 6-3 e proverà a fermare Linda Noskova al secondo turno.

Infine, Varvara Gracheva, proveniente dalle qualificazioni, rimonta Wang Xin, 59 WTA, e vince con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, regalandosi la sfida a Belinda Bencic.