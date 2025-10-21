ATP Basilea: sconfitta all’esordio per Bolelli/Vavassori. La situazione Race

Si ferma subito l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori allo Swiss Indoors Basel. Gli azzurri, secondi favoriti del seeding, sono stati sconfitti 6-3 6-4 dal duo composto dal ceco Adam Pavlasek, n. 47, e dal polacco Jan Zielinski, n. 39, gli stessi che li avevano eliminati al secondo turno di Wimbledon. Un break per set, con il doppio fallo di Vavassori sul deciding point del sesto game del primo parziale e un bel game terzo game in risposta degli avversari nella seconda frazione, e la coppia convocata da Filippo Volandri per le Finali di Coppa Davis saluta l’ATP 500 di Basilea.

Per Simone e Andrea, un grande inizio di 2025 con la finale all’Australian Open a separare i titoli di Adelaide e Rotterdam, poi il calo mitigato dal successo in maggio ad Amburgo e dalle finale di Halle. Il titolo di Washington sembrava promettere per il prosieguo dell’estate americana e invece tre sole vittorie fra i due Masters 1000 e lo US Open. Due sconfitte al primo turno in Cina e la semifinale all’ATP 250 di Stoccolma superando due coppie formate da giocatori fuori dai primi 200 della specialità.

Quando manca l’ultimo sprint per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, Andrea e Simone sono settimi nella Race a 4.060 punti. Ottavi Harrison/King a 3.830, mentre i primi inseguitori, Nys/Roger-Vasselin – quelli al momento non qualificati – sono a 530 punti di distanza dagli azzurri. Un buon margine, ma la coppia nona della Race è in gara a Basilea (disputerà il primo turno mercoledì, così come King/Harrison) e ci sono ancora in palio i punti del Masters 1000 di Parigi e quelli dell’ultima settimana della regular season con gli ATP 250.