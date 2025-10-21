Interviste

ATP Vienna, Misolic verso la Davis: “Senza Sinner avremo più chance. Ma l’Italia resta la favorita”

"Sarà un grande onore giocare contro Musetti", ha ammesso l'austriaco. "Con o senza Jannik loro rimangono i favoriti"

By Redazione
2 Min Read
Filip Misolic - ATP Vienna 2025 (@Erste Bank Open)

Il grande tema caldo degli ultimi due giorni è stato ed è tuttora, senza alcuna ombra di dubbio, l’assenza di Jannik Sinner dai convocati del capitano Filippo Volandri per la Final Eight della Coppa Davis 2025. Una mancata presenza che chiaramente è dovuta alla scelta di programmazione del n° 2 del mondo, come da lui stesso ammesso più volte nella giornata di lunedì 20 ottobre. La questione, come prevedibile, è diventata una delle principali nelle conferenze stampa dei giocatori austriaci, prossimi avversari dell’Italia, all’Erste Bank Open 2025 di Vienna. Tra questi anche Filip Misolic, che dopo la vittoria in 7-5 7-6(6) con Camilo Ugo Carabelli, è intervenuto così nella press room, dove per ‘Ubitennis’ era presente Federico Bertelli.

D: Sinner in Davis non ci sarà per l’Italia, puoi darci qualche impressione?
Filip Misolic: “Sarà bello essere lì a competere, penso che abbiamo qualche piccola chance, anche se gli italiani rimangono i grandi favoriti, con o senza Sinner. Tuttavia nel formato attuale con meno partite e più corte le sorprese sono possibili e questo ci motiva”.

Federico Bertelli (Ubitennis): Congratulazioni per la tua prima vittoria a Vienna innanzitutto. Vorrei però tornare a parlare della Davis; visto che Sinner non ci sarà con ogni probabilità dovrai giocare contro Musetti; quali pensi siano i suoi punti di forza e di debolezza?
Filip Misolic: “Credo che sia presto per dirlo, ma tutto sappiamo che un giocatore completo, che ha tutti i colpi ed è un top ten non a caso. Ma naturalmente senza Sinner le chance per noi saranno un po’ di più. Ciò detto comunque per me sarà un grande onore giocare contro Musetti come numero 1″.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Almaty, Medvedev rivela: “Non mi importava di vincere il titolo. Il primo giorno non riuscivo a muovermi”
Interviste
Sinner e il no alla Davis: l’eterna lotta tra il giusto e il sensato
Opinioni
ATP Vienna, niente big match Musetti-Tsitipas: il greco dà forfait, Lorenzo sfiderà Medjedovic
ATP
Coppa Davis, Davidovich all’attacco: “Il n. 18 del mondo non merita la convocazione?”
Interviste