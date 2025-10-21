Pronostici

Atp Vienna: Musetti, Zverev, Rublev per rispettare i pronostici

La preview dei match del giorno dal nostro inviato. I big sono favoriti, ma occhio alle insidie Rublev e Norrie

By Federico Bertelli
8 Min Read
Lorenzo Musetti – ATP Chengdu 2025 (foto via Twitter @atptour)

Da Vienna, il nostro inviato

Vienna – i principali match del giorno

Vienna, primo turno: il consueto appuntamento austriaco mette in fila le solite variabili indoor, ma forse la principale è la benzina residua nei serbatoi degli atleti e le motivazioni. Siamo a fine stagione, corpi segnati, testa che fa i conti con la Race e spesso non vince il migliore, ma quello meno incerottato o che più rifiuta di perdere. Prendiamo Medvedev, fresco vincitore ad Almaty per esempio: “Non sarò fisicamente pronto, ma la fiducia può aiutarmi a vincere”. È il paradosso di questo periodo dell’anno: condizione corta, margine tecnico sottile, si gioca sulla lucidità.

Proviamo allora per ognuno dei 3 match del giorno da noi scelti a farvi un’anteprima del match, riportando un po’ di dati – per chi vuol andare al sodo – e un po’ di descrizione, per chi invece odia le tabelle.

Rublev vs Norrie

Rublev arriva da uno swing asiatico altalenante ma, su indoor, ha comunque più “peso” in servizio e soprattutto nel dritto, che può sfondare la diagonale di rovescio mancino di Norrie. Il britannico proverà a rompere il ritmo con traiettorie piatte e variazioni d’altezza, cercando di disinnescare la risposta aggressiva di Rublev. Norrie se vorrà avere qualche speranza dovrà cercare di allungare gli scambi e alzare la percentuale di prime. L’inerzia recente e lo storico a Vienna (SF 2023 per Rublev) sostengono comunque il russo.

TorneoAndrey RublevCameron Norrie
PechinoR32 – L vs Flavio Cobolli 7–6(3) 6–3. (ATP Tour)R32 – L vs Daniil Medvedev 6–3 6–4. (ATP Tour)
ShanghaiR64 – L vs Yoshihito Nishioka 2–6 6–1 6–4. (ATP Tour)R32 – L vs Learner Tien 7–6(4) 6–3. (ATP Tour)
Hangzhou / ChengduHangzhou: R16 – L vs Valentin Royer 6–4 7–6(2). (Reuters)Chengdu: R32 – L vs Yi Zhou 6–7(3) 6–4 7–6(2). (ATP Tour)
2025 Win/Loss (YTD)32–23 (singolare). (ATP Win/Loss) (ATP Tour)27–23 (singolare). (ATP Win/Loss) (ATP Tour)
ATP Ranking (settimana 20–26 ott 2025)No. 15. (ESPN.com)No. 35. (ESPN.com)
Vienna 2022R16 – L vs Grigor Dimitrov. (ATP Tour)R16 – L vs Marcos Giron 6–3 6–4. (ATP Tour)
Vienna 2023SF – L vs Jannik Sinner. (ATP Tour)R32 – W vs Filip Misolic 7–6(7) 4–6 6–3; R16 – L vs Alexander Zverev 6–2 6–4. (ATP Tour)
Vienna 2024Non ha giocato Vienna (ha giocato Basilea quella settimana). (ATP Tour)R32 – L vs Frances Tiafoe 6–4 7–6(4). (ATP Tour)

Musetti vs Tsitsipas

Musetti arriva con inerzia parzialmente positiva — pesa l’uscita prematura a Bruxelles. Tsitsipas resta cliente scomodo per pesantezza di servizio e dritto, ma la sua forma recente è stata discontinua; partirà avanti l’azzurro, ma con margini che dipendono molto dalla prima del greco.

TorneoLorenzo MusettiStefanos Tsitsipas
Beijing (China Open)QF – L vs Learner Tien (RET). ATP Tour+1R32 – L vs Nicolás Jarry. Tennis.com
Shanghai (Masters 1000)R16 – L vs Felix Auger-Aliassime. ATP TourWithdrew (leg injury). ATP Tour+1
Hangzhou/Chengdu (ATP 250)Chengdu: Final – L vs Alejandro Tabilo. ATP Tour+1Did not play. (nessuna partecipazione documentata)
2025 Win/Loss (YTD)38–1722–18
ATP Ranking (settimana 20–26 ott 2025)No. 8No. 25
Vienna 2022Non giocò a Vienna. (giocò Basilea quella settimana) Statistiche del Tennis UltimeR16 – L vs Borna Ćorić. Reuters+1
Vienna 2023R32 – L vs Grigor Dimitrov. ATP TourSF – L vs Daniil Medvedev. ATP Tour
Vienna 2024SF – L vs Jack Draper. ATP TourDid not play. (era a Basilea) Reuters

Zverev – Fearnley

Zverev si presenta con status e continuità nettamente superiori: servizio dominante, rovescio in diagonale per congelare lo scambio e ottimo storico a Vienna. Fearnley ha fatto vedere progressi notevoli nel 2025, ma gli scontri diretti recenti ai grandi tornei hanno rimarcato il gap di esperienza e gestione dei momenti (US Open, Australian Open, Miami). Per l’upset servirebbe al britannico un over-perform al servizio e tanto coraggio in risposta e in uscita.

TappaAlexander ZverevJacob Fearnley
PechinoQF – L vs Daniil Medvedev 3–6 3–6. (ATP Tour)Non giocò (nessuna partecipazione documentata) (ATP Tour)
ShanghaiR32 (3R) – L vs Arthur Rinderknech 4–6 6–3 6–2. (ATP Tour)Ritirato prima del torneo. (Wikipedia)
Hangzhou / ChengduNon ha giocato (nessuna entrata a Hangzhou/Chengdu 2025). (ATP Tour)Chengdu: Ritirato prima del torneo (sostituito da Filip Misolic). (Wikipedia)
2025 Win/Loss (YTD)48–21 (ATP Win/Loss). (ATP Tour)16–18 (ATP Win/Loss). (ATP Tour)
ATP Ranking (settimana 20–26 ott 2025)No. 3 (ATP Tour)No. 81 (ATP Tour)
Vienna 2022Did not play (assenza per infortunio alla caviglia). (Wikipedia)Non ha giocato. (ATP Tour)
Vienna 2023QF – L vs Andrey Rublev 1–6 7–6(5) 3–6. (ATP Tour)Non ha giocato. (ATP Tour)
Vienna 2024QF – L vs Lorenzo Musetti 2–6 7–6(5) 4–6. (ATP Tour)Non ha giocato. (ATP Tour)

Le quote dei bookmakers

Di seguito un riassunto schematico tramite tabella delle quote sui tre incontri presentati in precedenza.

Matchbet365LottomaticaGoldBet
Norrie vs RublevNorrie 2.63; Rublev 1.44Norrie 2.55; Rublev 1.49Norrie 2.55; Rublev 1.49
Musetti vs TsitsipasTsitsipas 3.40; Musetti 1.33Tsitsipas 3.15; Musetti 1.34Tsitsipas 3.15; Musetti 1.34
Zverev vs FearnleyZverev 1.30; Fearnley 3.50Zverev 1.30; Fearnley 3.45Zverev 1.30; Fearnley 3.45

Ubicontest – l’inviato contro i lettori

Arriviamo adesso al momento Ubicontest, dove i match del giorno da Vienna sono quelli di Musetti e di Zverev.

Su Musetti, il pronostico è netto ma conservativo. Lorenzo vincente in due set, in 20 game. Un doppio 6-4 ci pare risultato ragionevole, Tsitsipas è in profondo rosso da parecchio tempo. Fra le difficoltà, ci pare meno rilevante quella dell’italiano, che ha il fiato sul collo di Auger nella corsa verso Torino. Il dubbio semmai è quanto questo aspetto possa influenzarlo.

Per quanto riguarda Zverev, anche qua ci sentiamo di ipotizzare una vittoria del tedesco in due set, in 18 game. Fearnley viene da un periodo negativo, tra infortuni e sconfitte che bruciano. L’ultimo acuto registrato è la vittoria con Griekspoor, che qua a Vienna invece è partito con il piede giusto.

Queste le nostre valutazioni, la parole a voi!

