Atp Vienna: Musetti, Zverev, Rublev per rispettare i pronostici

Da Vienna, il nostro inviato

Vienna – i principali match del giorno

Vienna, primo turno: il consueto appuntamento austriaco mette in fila le solite variabili indoor, ma forse la principale è la benzina residua nei serbatoi degli atleti e le motivazioni. Siamo a fine stagione, corpi segnati, testa che fa i conti con la Race e spesso non vince il migliore, ma quello meno incerottato o che più rifiuta di perdere. Prendiamo Medvedev, fresco vincitore ad Almaty per esempio: “Non sarò fisicamente pronto, ma la fiducia può aiutarmi a vincere”. È il paradosso di questo periodo dell’anno: condizione corta, margine tecnico sottile, si gioca sulla lucidità.

Proviamo allora per ognuno dei 3 match del giorno da noi scelti a farvi un’anteprima del match, riportando un po’ di dati – per chi vuol andare al sodo – e un po’ di descrizione, per chi invece odia le tabelle.

Rublev vs Norrie

Rublev arriva da uno swing asiatico altalenante ma, su indoor, ha comunque più “peso” in servizio e soprattutto nel dritto, che può sfondare la diagonale di rovescio mancino di Norrie. Il britannico proverà a rompere il ritmo con traiettorie piatte e variazioni d’altezza, cercando di disinnescare la risposta aggressiva di Rublev. Norrie se vorrà avere qualche speranza dovrà cercare di allungare gli scambi e alzare la percentuale di prime. L’inerzia recente e lo storico a Vienna (SF 2023 per Rublev) sostengono comunque il russo.

Musetti vs Tsitsipas

Musetti arriva con inerzia parzialmente positiva — pesa l’uscita prematura a Bruxelles. Tsitsipas resta cliente scomodo per pesantezza di servizio e dritto, ma la sua forma recente è stata discontinua; partirà avanti l’azzurro, ma con margini che dipendono molto dalla prima del greco.

Zverev – Fearnley

Zverev si presenta con status e continuità nettamente superiori: servizio dominante, rovescio in diagonale per congelare lo scambio e ottimo storico a Vienna. Fearnley ha fatto vedere progressi notevoli nel 2025, ma gli scontri diretti recenti ai grandi tornei hanno rimarcato il gap di esperienza e gestione dei momenti (US Open, Australian Open, Miami). Per l’upset servirebbe al britannico un over-perform al servizio e tanto coraggio in risposta e in uscita.

Le quote dei bookmakers

Di seguito un riassunto schematico tramite tabella delle quote sui tre incontri presentati in precedenza.

Match bet365 Lottomatica GoldBet Norrie vs Rublev Norrie 2.63; Rublev 1.44 Norrie 2.55; Rublev 1.49 Norrie 2.55; Rublev 1.49 Musetti vs Tsitsipas Tsitsipas 3.40; Musetti 1.33 Tsitsipas 3.15; Musetti 1.34 Tsitsipas 3.15; Musetti 1.34 Zverev vs Fearnley Zverev 1.30; Fearnley 3.50 Zverev 1.30; Fearnley 3.45 Zverev 1.30; Fearnley 3.45

Ubicontest – l’inviato contro i lettori

Arriviamo adesso al momento Ubicontest, dove i match del giorno da Vienna sono quelli di Musetti e di Zverev.

Su Musetti, il pronostico è netto ma conservativo. Lorenzo vincente in due set, in 20 game. Un doppio 6-4 ci pare risultato ragionevole, Tsitsipas è in profondo rosso da parecchio tempo. Fra le difficoltà, ci pare meno rilevante quella dell’italiano, che ha il fiato sul collo di Auger nella corsa verso Torino. Il dubbio semmai è quanto questo aspetto possa influenzarlo.

Per quanto riguarda Zverev, anche qua ci sentiamo di ipotizzare una vittoria del tedesco in due set, in 18 game. Fearnley viene da un periodo negativo, tra infortuni e sconfitte che bruciano. L’ultimo acuto registrato è la vittoria con Griekspoor, che qua a Vienna invece è partito con il piede giusto.

Queste le nostre valutazioni, la parole a voi!