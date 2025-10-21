ATP Vienna, niente big match Musetti-Tsitipas: il greco dà forfait, Lorenzo sfiderà Medjedovic

Doveva essere il big match di questo day 2 all’Erste Bank Open 2025, ma i tifosi presenti a Vienna non potranno assistere all’incontro tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Il greco, a pochi giorni dall’eliminazione al primo turno del Six Kings Slam 2025 contro Jannik Sinner, che poi avrebbe vinto la ricca esibizione in terra araba, avrebbe dovuto affrontare un altro azzurro, quello in lotta per un posto alle ATP Finals 2025. E invece l’ellenico ha alzato bandiera bianca, anche se al momento non si conoscono i motivi di questa sua rinuncia. Al suo posto entrerà in tabellone il lucky loser Hamad Medjedovic, che nel draw cadetto aveva perso da Jacob Fearnley nel turno decisivo.