WTA Guangzhou: niente da fare per Bronzetti, schiantata all’esordio da Osorio

La romagnola raccoglie solo tre game contro in un match mai in discussione. Per Lucia è la settima sconfitta consecutiva in un main draw WTA

By Matteo Beltrami
2 Min Read
Lucia Bronzetti - Montreal 2025 (Foto Florin Baltatoiu)

C. Osorio b. L. Bronzetti 6-1 6-2

Lucia Bronzetti esce subito di scena al Guangzhou Open, sconfitta con un lapidario 6-1 6-2 dalla colombiana Camila Osorio in un’ora e cinque minuti di partita.

Bronzetti, che nella semifinale dello scorso anno del WTA 250 mancò quattro match point con Dolehide, perde così il terzo confronto su tre contro la colombiana. Per la 26enne romagnola è la settima sconfitta di fila in un main draw WTA, con l’ultima vittoria risalente al terzo turno di Cincinnati contro Ostapenko.

PRIMO SET – Osorio nel primo set è una macchina al servizio, non concede nulla e con grande costanza macina punti. Dal canto suo Lucia è stata sempre in difficoltà nel comandare da dietro, subendo il gioco in spinta di Osorio. L’azzurra incassa due break nel primo set – secondo e quarto game – con la colombiana che chiude 6-1.

SECONDO SET – Nel secondo set la 23enne sudamericana continua a servire con una costanza ammirevole, mentre Lucia continua a rincorrere. Arrivano altri due break (terzo e settimo gioco) con Osorio che chiude un ultimo game in cui era sotto 0-30, portando Bronzetti a commettere un errore forzato di rovescio che si infrange in rete.

La prestazione della colombiana è stata impressionante: non ha concesso nemmeno una palla-break, ottenendo il 79% di punti con la prima contro il 46% della riminese (nonostante abbia messo più prime in campo, 68% contro il 51%) e il 78% con la seconda di servizio contro il 66% dell’azzurra. Bronzetti si è difesa come ha potuto ma è riuscita a salvare solo una delle cinque palle break concesse.

