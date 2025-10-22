Alcaraz e Sinner si sfideranno a Seul: il 10 gennaio il “Super Match” Hyundai

La rivalità più attesa del tennis maschile si sposta in Asia. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo, si affronteranno il 10 gennaio 2026 all’Incheon Inspire Arena, in Corea del Sud. L’incontro, annunciato con un post congiunto sui social — “See you in Korea” — farà parte della serie di esibizioni “Hyundai Card Super Match”, già nota per aver portato in passato altri grandi protagonisti dello sport internazionale.

Un portavoce di Hyundai ha confermato la notizia, spiegando che ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Secondo le prime informazioni, si tratterà di una sfida esclusiva tra i due giocatori, senza altri partecipanti, organizzata come evento di lancio del 2026 tennistico e mediatico.

Dall’Europa all’Asia, la sfida si globalizza

Dopo essersi contesi i titoli più importanti d’Europa e America, Alcaraz e Sinner porteranno il loro tennis in Corea del Sud, Paese sempre più attento agli eventi sportivi internazionali. L’Incheon Inspire Arena, moderna struttura da oltre 10.000 posti, ospiterà per la prima volta un evento di tennis di questa portata, con un’attenzione particolare al pubblico asiatico e ai mercati emergenti.

Anche per lo sponsor dell’evento, Hyundai, l’obiettivo è chiaro: unire intrattenimento e sport di alto livello, consolidando l’immagine globale del brand attraverso due giovani simboli del tennis mondiale.

“See you in Korea”: un antipasto di stagione

L’appuntamento di Seul arriverà a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, e rappresenterà per entrambi un test di lusso in vista degli Australian Open.

Per Sinner sarà la prima esibizione ufficiale dopo un 2025 intensissimo; per Alcaraz, un modo per misurarsi ancora una volta con il rivale più scomodo, in un contesto meno pressante ma comunque carico di significati.

Un match che, al di là della solita retorica, conferma quanto la loro rivalità sia diventata un marchio globale, capace di uscire dai confini del Tour e di parlare a nuovi pubblici, da icona mondiali di un sport totale.