ATP di Vienna, sul centrale sarà una giornata Made in Italy. Spicca il derby tra Sinner e Cobolli

Sarà una giornata all’insegna del “Made in Italy” quella che gli appassionati di tennis vivranno sul centrale di Vienna. All’ATP 500 giornata dedicata agli ottavi di finale. Programma che si aprirà con la sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. Alle ore 12.00, il “martello” romano sfiderà il britannico che in apertura di torneo ha eliminato Andrey Rublev in tre set. Non si incontrano da gennaio 2025: eravamo all’Australian Open e fu vittoria azzurra in quattro set.

A seguire il revival della finale dell’ATP 250 di Almaty tra Daniil Medvedev e Corentin Moutet. Mettersi comodi e non avere fretta di conoscere l’epilogo della gara. A seguire Matteo Arnaldi sfiderà Alexander Zverev: entrambi i precedenti sono favorevoli in tre set al tedesco e si sono disputati nel 2025 su cemento, ad Acapulco e a Toronto.

Non prima delle 17.30 il derby italiano tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Si tratta di un inedito assoluto tra i due portacolori azzurri. A seguire e non prima delle 20.15, Lorenzo Musetti se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry. Sul campo n. 2, invece, Alexander Bublik sfiderà Francisco Cerundolo.