ATP Vienna, Sinner: “Davis? Accetto le critiche, ma ho già detto tutto. Giocherò a Parigi”

Dal nostro inviato a Vienna

Fast and furious, volendo dare un titolo al match di Sinner di primo turno qua a Vienna. Jannik, sbrigata in fretta la pratica Altmaier, si è presentato ai microfoni della stampa, prima in zona mista per le interviste alle tv e poi in sala stampa per gli altri media. Ecco le sue dichiarazioni.

SKY ITALIA: Domani con Flavio sarà il vostro primo scontro diretto, come li vivi questi derby?

SINNER: “Ma come tutte le altre giornate. Ovviamente siamo amici, passiamo tanti momenti assieme, ma comunque sarà una partita difficile. Però sono contento di essere qua, di giocare un buon tennis. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile, sta crescendo tonreo dopo torneo. Contro Machac ha giocato un ottimo tennis. Speriamo sarà una bella partita e poi vediamo”

SKY ITALIA: È la tua diciasettesima vittoria consecutiva su cemento indoor, tra l’altro hai perso solo quattro punti al servizio contro Altmaier. Quali pensi siano le ragioni per cui il tuo gioco si adatta così bene a questa superficie?

SINNER: “Ci sono dei fattori che non serve considerare come il vento, Il sole. Ci sono tante variabili che sono diverse dai campi outdoor. Poi anche il mio gioco si adatta un po’ meglio sui campi indoor. Però tutte queste considerazioni valgono anche per l’avversario, che ha le stesse sensazioni”.

SKY ITALIA: Martedì ti abbiamo visto dare lezioni ad Andrea Cipolla nel tuo allenamento, com’è andata?

SINNER: “Diciamo che ci sono ancora tanti miglioramenti da fare, quello è poco ma sicuro. Alla fine è bello condividere anche momenti di questo genere. Ci divertiamo, siamo un gruppo. Sai, ognuno di loro ha famiglia e moglie a casa. Non è facile stare in giro con un ragazzo di 24 anni e quindi rispetto tutti quelli che sono nel mio team. So quanto quanto mi danno e quindi a volte probabilmente il divertimento ci deve essere”.

D: Una domanda meno piacevole: hai annunciato che non giocherai in Coppa Davis. Cosa rispondi alle critiche?

SINNER: “Posso solo dire che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere” (significativo il sorriso di Jannik nel rispondere alla domanda, ndr).

D: Ti vediamo molto a tuo agio qui. Cosa ti piace di Vienna e di questo torneo indoor?

SINNER: “Vienna è una città splendida e il torneo mi piace. Ho la mia famiglia qui con me e anche degli amici che stanno arrivando. I tornei indoor per me sono sempre stati speciali; qui ho ricordi molto positivi, cinque anni fa mi diedero una wild card e due anni fa ho giocato un tennis davvero buono. Per me questo torneo è molto importante e a fine stagione ogni torneo pesa: sono punti importanti che ti aiutano anche per l’anno successivo. Dopo Vienna ci saranno Parigi – di cui conferma la presenza, ndr – e poi il resto del finale di stagione: per questo sono felice di essere qui. Ancora tre tornei prima della fine della stagione, è il momento di dare l’ultima spinta”.

D: Un cenno a sabato: quanto conta, guardando avanti, la vittoria recente su Carlos? Ti dà qualcosa in più?

SINNER: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, quindi sono soddisfatto non solo del risultato ma del livello espresso. Non era una finale dello Slam ma ugualmente era una partita complicata, ogni partita contro Carlos lo è. Abbiamo lavorato molto sul servizio: a Riad ha funzionato abbastanza bene e stiamo cercando di riproporre le stesse sensazioni qui, con le combinazioni che stiamo provando in allenamento. Più riusciamo a ripetere certe situazioni, meglio è: sono contento di come mi sento in vista del secondo turno“.

D: Qui l’atmosfera è molto intensa: musica, altoparlanti, tanto rumore. Ti disturba o ti aiuta?

SINNER: “Penso sia positivo per il nostro sport. Se guardiamo le grandi discipline – Formula 1, NBA – c’è sempre una componente di intrattenimento e anche noi dobbiamo tenere il passo. La musica fa parte dello spettacolo. Per il pubblico è bello: ci sono aree ristoro, tante cose da fare. Indoor si sente di più. Ad esempio anche a Torino il rumore è parecchio, ma quando la partita è bella l’energia del pubblico ti arriva e ti aiuta, soprattutto nei momenti di stanchezza. Per me ci può stare, diciamo, anche se può essere davvero molto rumoroso in certi momenti“.

D: A proposito di “contorno”: si è visto molto intrattenimento anche nelle aree giocatori. Vi è utile avere queste opzioni fuori dal campo?

SINNER: “Sì, è importante. A volte non possiamo pensare al tennis tutto il giorno: le partite possono essere lunghe e passiamo molte ore al torneo. Avere distrazioni come il ping-pong o le console aiuta a staccare per non pensare tutto il giorno al tennis. Dal mio punto di vista è una cosa buona: ci sono più attività, ci si può muovere e svagare un po’. Perfetto così”.