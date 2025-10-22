Italiani in campo: a Vienna debutta Sinner, aprono Cobolli e Berrettini

Giornata intensa e tutta da seguire per il tennis azzurro a Vienna, dove Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli si preparano a scendere in campo in uno dei tornei indoor più storici del circuito. Il numero due del mondo fa il suo debutto nel torneo ATP 500 della capitale austriaca, che lo vede come principale favorito. Sinner affronterà Daniel Altmaier nell’ultimo match del pomeriggio: un test utile per ritrovare il ritmo partita dopo il successo al Six Kings Slam e per misurare le sensazioni in vista del rush finale di stagione. L’altoatesino arriva a Vienna avvolto dalle polemiche sulla mancata presente in Coppa Davis.

Prima di lui toccherà a Flavio Cobolli (inizio ore 13 diretta Sky Sport Mix), atteso da una prova tutt’altro che semplice contro Tomas Machac, numero 31 ATP. Il ceco parte favorito per superficie e abitudine al gioco indoor, ma il romano ha dimostrato di poter competere a questi livelli. Il match, peraltro, potrebbe essere un piccolo anticipo di Coppa Davis, con Cobolli deciso a convincere capitan Volandri in vista delle scelte per Bologna.



Subito dopo sarà la volta di Matteo Berrettini (13:30 diretta Sky Sport Tennis), opposto all’australiano Alexei Popyrin. Una sfida importante per il tennista romano, alla ricerca di continuità dopo i progressi delle ultime settimane. Per Matteo l’obiettivo è chiaro: ritrovare fiducia, ritmo e quella solidità che in passato gli hanno permesso di essere protagonista nei grandi tornei. A completare la giornata azzurra, sul fronte femminile, Elisabetta Cocciaretto aprirà il programma del mattino affrontando la cinese Xiyu Wang nel secondo turno del 250 di Guagzhou. L’azzurra parte leggermente favorita e punta a dare continuità ai buoni risultati di fine stagione. Inizio del match alle ore 11:30 italiane (inizio match comunque condizionato delle condizioni atmosferiche), in diretta su Sky Sport Max.