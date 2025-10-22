Ranking ATP: Alcaraz e Sinner stabili, Djokovic ufficialmente qualificato per le Finals

Nella settimana in cui sei dei migliori giocatori erano impegnati sui campi del Six Kings Slam, la ricca esibizione di Riad, la classifica si smuove tra gli inseguitori. Non avendo preso parte a competizioni che mettessero in palio punti ATP, rimane immutata la situazione nelle prime sette posizioni. Carlos Alcaraz mantiene salda la vetta con 11340 punti, 1340 in più rispetto a Jannik Sinner, fermo a 10000. L’azzurro guiderà il seeding nel torneo ATP 500 di Vienna, lui che in Austria si è già laureato campione nel 2023 e che è il dominatore della stagione indoor. L’occasione per rosicchiare punti al numero 1 del mondo è ghiotta, in quanto lo spagnolo non è iscritto né a Vienna né a Basilea, altro torneo 500 della settimana. Poi la sfida si sposterà a Parigi Bercy, nella nuova location della Defense Arena. Alexander Zverev si mantiene al terzo posto con 5930 punti; osserva ancora da lontano Taylor Fritz, quarto con 4645 punti. Nessun cambiamento neppure nel punteggio di Ben Shelton – 4100 – che, dopo l’infortunio alla spalla patito allo US Open sta riprendendo gradualmente. Stesse circostante per Alex De Minaur, impossibilitato a giocare per un problema all’anca, che permane a 3935. Lorenzo Musetti insegue con 3685 punti, segnando un +40 rispetto alla settimana scorsa. Bottino che sarebbe potuto essere più sostanzioso, se l’azzurro avesse confermato i pronostici all’ATP 250 di Bruxelles, dove era la prima testa di serie. La sconfitta ai quarti di finale contro Giovanni Mpetshi Perricard complica i piani soprattutto in ottica Race. Il lungodegente Jack Draper è fermo a 3590 e questa settimana si appresta a scartare i 500 punti della vittoria di Vienna del 2024. Pagherà pegno al prossimo aggiornamento. Magra consolazione per Holger Rune, che ritrova la top 10. Il brutto infortunio al tendine d’Achille lo terrà lontano dai campi per svariati mesi e sarebbe impossibile per lui gioire di un traguardo effimero, visto che a lungo non potrà difendere o incrementare i 3180 punti – la semifinale di Stoccolma gli frutta comunque un +90 e una posizione in più. A ridosso dei migliori 10 giocatori ci sono Casper Ruud e Felix Auger Aliassime, trionfatori rispettivamente a Stoccolma e Bruxelles. Il norvegese tocca i 3145 punti e guadagna una posizione. Altrettanto fa il canadese, che fa segnare lo stesso identico punteggio. Karen Kachanov saluta la top 10 e si accomoda al 13esimo posto. L’eliminazione all’esordio ad Almaty è particolarmente dolorosa, dato che era il campione uscente. Ciò nel ranking si traduce con un -240 e un arretramento di tre posizioni.

