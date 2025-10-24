ATP

ATP Basilea: pioggia di ritiri. Avanzano Humbert e Davidovich Fokina

Ruud si aggiunge alla kermesse di forfait svizzeri. Humbert si dimostra quasi infallibile indoor

Si conclude in modo surreale la quinta giornata dello Swiss Indoors Basel, caratterizzato da tre ritiri su quattro match disputati.

Dopo avervi raccontato del doppio forfait di Auger-Aliassime e Shapovalov, è poi toccato anche a Casper Ruud abbandonare il campo in corso d’opera, proprio al termine del primo parziale contro Davidovich Fokina. Lo spagnolo aveva appena portato a casa il primo set al tie-break, e dopo pochi istanti il norvegese ha alzato bandiera bianca, lasciando avanzare in semifinale il numero 8 del seeding. Il 26enne di Malaga sfiderà Ugo Humbert sul veloce indoor svizzero, in virtù dell’ottima vittoria ottenuta dal francese ai danni del gigante Reilly Opelka – proveniente dal tabellone cadetto – capitalizzata col punteggio di 7-6 6-4.

Dopo aver disinnescato il numero uno del tabellone, Taylor Fritz, il mancino di Metz ha centrato la sua 22esima semifinale della carriera a livello ATP, e dal finale di stagione scorso ha subito soltanto due sconfitte a livello indoor, dimostrandosi ancora una volta uno dei più temibili su questa superficie.

