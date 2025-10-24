ATP Basilea: pioggia di ritiri. Avanzano Humbert e Davidovich Fokina

Si conclude in modo surreale la quinta giornata dello Swiss Indoors Basel, caratterizzato da tre ritiri su quattro match disputati.

Dopo avervi raccontato del doppio forfait di Auger-Aliassime e Shapovalov, è poi toccato anche a Casper Ruud abbandonare il campo in corso d’opera, proprio al termine del primo parziale contro Davidovich Fokina. Lo spagnolo aveva appena portato a casa il primo set al tie-break, e dopo pochi istanti il norvegese ha alzato bandiera bianca, lasciando avanzare in semifinale il numero 8 del seeding. Il 26enne di Malaga sfiderà Ugo Humbert sul veloce indoor svizzero, in virtù dell’ottima vittoria ottenuta dal francese ai danni del gigante Reilly Opelka – proveniente dal tabellone cadetto – capitalizzata col punteggio di 7-6 6-4.

Dopo aver disinnescato il numero uno del tabellone, Taylor Fritz, il mancino di Metz ha centrato la sua 22esima semifinale della carriera a livello ATP, e dal finale di stagione scorso ha subito soltanto due sconfitte a livello indoor, dimostrandosi ancora una volta uno dei più temibili su questa superficie.