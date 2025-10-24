ATP Vienna: Musetti disinnesca l’imprevedibile Moutet. Adesso c’è Zverev

[4] L. Musetti – C. Moutet 6-3 6-4

Sono bastati due set impeccabili, a Lorenzo Musetti, per ottenere il record assoluto di vittorie stagionali (41) e la 23esima semifinale ATP della carriera. In quel di Vienna, è stato grande show per un’ora e quarantuno tra l’azzurro e Corentin Moutet, “il giocoliere” parigino che ha tentato di intrappolare l’avversario a modo suo, col tennis alternativo e velenoso che porta abitualmente in valigia, ma questa volta non è stato sufficiente. Il numero 4 del seeding, con flemma e lucidità, non si è lasciato trascinare nella spirale del francese, eliminato da Musetti con lo score di 6-3 6-4.

In semifinale all’Erste Bank Open di Vienna, l’azzurro sfiderà il numero due del tabellone, Sascha Zverev.

Primo set: Musetti perfetto. Non può nulla Moutet

Sfida tattica e intrigante quella tra Corentin Moutet e Lorenzo Musetti, insomma, due dal “polso differente”. L’azzurro si getta subito in avanti, fronteggiando il primo break point del parziale. Moutet trova il lungolinea sguarnito, assumendosi parecchi rischi, ma si salva tenendosi a galla. Non può ripetersi due giochi più tardi però, il francese, che inizia a pagare dazio sulla velocità media nello scambio, e Lorenzo mette la freccia a sinistra per il sorpasso. Colpi eleganti, finezze varie, anche appannaggio di Moutet, che quando si fionda a rete riesce sempre a finalizzare. Altrettanto efficiente Musetti a pochi passi dal nastro, e senza mai concedere palla break, il numero 4 del seeding mette la firma sul set con lo score di 6-3.

Secondo set: Musetti sbroglia un complicato parziale. Moutet crolla in due set

Prova a dare pochi punti di riferimento Moutet, abile nel mettere in atto una moltitudine di variazioni, meno capace nello sfondare il muro di Lorenzo col braccio di ferro. Il francese estremizza il concetto di gioco già proposto in precedenza, e si moltiplicano a dismisura i serve and volley, le smorzate e i servizi da sotto improvvisati per provocare anche un pizzico Musetti, che dal canto suo non fa una grinza. Tra il serio e il faceto, il francese alza la pressione, facendo azione di disturbo in risposta. L’azzurro avverte per la prima volta il pericolo e sul punteggio di 30 pari è costretto a giocare due colpi al volo complicati, dove, sul primo, pizzica anche la riga. Il francese utilizza tutto l’arsenale a disposizione per tentare di rosicchiare qualche punto fondamentale a Musetti, ma quando quest’ultimo si gira sul dritto fulmina in un nonnulla l’avversario, caduto in trappola nel nono game del secondo set. Lorenzo strappa il servizio a Moutet e s’immola verso il traguardo, ma con due match point a disposizione si lascia ingolosire sin da troppo dagli angoli più sparuti del campo, invertendo in qualche istante la situazione di punteggio, e concedendo persino l’opportunità del contro break al frizzante Corentin. Il numero 36 del mondo in quest’occasione si dimostra poco scaltro. Invece di palleggiare e far sentire il peso dello scambio all’azzurro, decide di giocare uno slice estremo, terminato in corridoio. Musetti tira un sospiro di sollievo e chiude la pratica con un 6-4 nel secondo set.