Atp Vienna, Sinner: “Ho fatto i complimenti a Bublik… mi ha risposto che avrebbe preferito incontrarmi di meno”

Dopo la sconfitta di Halle, Sinner sembra aver trovato extra motivazioni quando gioca contro il tennista kazako, come dimostrato dalle due ottime vittorie allo US Open e a Vienna. E le sensazioni sono più che positive, emerse nell’intervista post gara a Sky Italia.

D: Complimenti Jannik, rispetto a ieri non hai concesso quasi niente, la partita è andata come l’avevi preparata?

SINNER: “Beh certo, uno cerca di preparare tutte le partite, anche se contro Sasha (Bublik, ndr) è sempre molto difficile; è un giocatore molto complicato da affrontare, può fare qualsiasi cosa. Oggi ho giocato una partita molto solida. In particolare sono riuscito a rispondere molto bene (vedi approfondimento sotto, ndr)”

D: Ho visto che vi siete parlati un po’ alla fine del match, che cosa vi siete detti?

SINNER: “Sì, gli ho fatto i complimenti per l’annata che ha fatto, la stagione migliore della sua carriera. Lui mi ha risposto che è vero, ma poteva anche far meglio se non avessimo giocato sempre contro. Sai, ci conosciamo molto bene, anche fuori dal campo. Gli posso solo augurare il meglio. Credo che abbia ultimamente cambiato mentalità, sta lavorando molto di più e i risultati si vedono“

D: Domani semifinale contro de Minaur, un altro avversario che conosci molto bene, cosa ti aspetti?

SINNER: “Sarà una partita difficile, tosta, molto fisica, quindi adesso cercherò di recuperare al massimo. Speriamo che domani possa essere un’ottima partita, lui non ha niente da perdere quindi cercherò di rimanere lì mentalmente“

Aggiungiamo solo due parole per corroborare le parole di Jannik. In risposta oggi prestazione fantastica, come testimoniato dalle statistiche avanzate ATP.

Prestazione in risposta di Jannik di stato di alto livello anche in virtì della qualità del servizio di Bublik. Jannik è sembrato quasi trovarci gusto nel replicare alle bordate al servizio di Alex, spesso e volentieri sopra i 210 Km/h con la prima palla.

Fra l’altro, i game in cui Sinner è riuscito a fare il break, cerchiati in verde, sono fra quelli in cui il giocatore kazako ha servito meglio.