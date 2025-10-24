WTA Tokyo: Rybakina batte Mboko e si qualifica per Riad. Bencic rimonta Muchova

I quarti di finale del Toray Pan Pacific Open di Tokyo sono stati una girandola di emozioni. Tra Rybakina che batte la canadese Mboko conquistando semifinale e pass per Riad, e una vittoria al cardiopalma di Bencic su Muchova, c’è stato anche un ritiro di Kalinskaya contro Noskova. Senza dimenticare la solida prestazione di una ritrovata Sofia Kenin contro Alexnadrova. Ecco come sono andati i match.

[2] E. Rybakina b. [9] V. Mboko 6-3 7-6(4)

Con la vittoria contro Victoria Mboko, ottenuta nei quarti di finale del Toray Pan Pacific Open, Elena Rybakina ha fatto doppietta: conquistando sia l’accesso alle semifinali del torneo WTA 500, sia l’ottavo posto alle WTA Finals di Riyadh.

Una vittoria in due set, 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 27‘, in cui la tennista kazaka ha subito dettato il ritmo grazie al servizio e a una solida prestazione da fondo campo. La n. 7 del mondo ha infatti infilato subito i primi tre game in apertura di partita grazie al break nel secondo game. Da quel punto Mboko ha potuto ben poco contro la prestazione granitica della kazaka, che al servizio non ha concesso più nulla fino al 6-3 conclusivo.

Nella ripresa però Mboko cambia atteggiamento, conducendo per gran parte del set grazie al servizio. Entrambe le giocatrici hanno annullato una palla break ciascuna – Rybakina ha salvato un set point sul 4-6 – portando il set al tie-break. Qua Rybakina ha giocato il suo miglior tennis per imporsi 7-4; alla fine a fare la differenza sono stati i 23 vincenti della kazaka, che ha sbagliato anche meno della canadese.

In cerca della settima vittoria consecutiva e di una seconda finale WTA 500 filata, Rybakina affronterà ora la testa di serie n. 6 Linda Noskova.

Qualification secured in DRAMATIC fashion! 👏@lenarybakina has booked her place at the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals. She’ll be competing in Riyadh thanks to two WTA 500 titles, plus a string of semifinals including the most recent in Tokyo, ensuring… pic.twitter.com/CJUytYS0r8 — wta (@WTA) October 24, 2025

[6] L. Noskova b. A. Kalinskaya 6-0 1-0 [rit.]

La ceca Linda Noskova è avanzata in semifinale dopo il ritiro di Anna Kalinskaya occorso nel secondo set, a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena. Al momento del ritiro Noskova era avanti 6-0 1-0, dopo un primo set dominato. Kalinskaya ha inseguito l’avversaria tutto il tempo, incapace di spremere punti dal suo servizio, e prendendosi un bagel dalla più centrata Noskova, la quale ha salvato addirittura 6 palle break nel game di apertura.

[10] S. Kenin b. [3] E. Alexandrova 6-0 2-6 7-6(3)

Un match intenso quello andato in scena a Tokyo tra tra Sofia Kenin e Ekaterina Alexandrova. La tennista statunitense, numero 25 del mondo, ha concluso la partita superando la russa con il punteggio di 6-0 2-6 e 7-6(3) in 2 ore e 11 minuti. Una partita a specchio quella tra le due: con buone percentuali di prime in campo, e pessime con la seconda; in cui hanno prodotto tanti vincenti, ma regalando al contempo tanti punti gratuiti, figli anche della posta in palio.

Il primo set comunque è dominato da Kenin, che breakka tre volte una Alexandrova incapace di vincere un punto con la seconda di servizio per chiudere 6-0. Nella ripresa però la russa rinviene, e grazie a una prima di servizio con cui vince 14 punti su 16 macina gioco e lascia indietro Kenin, la quale cede la battuta nel secondo e ottavo gioco.

Nel terzo succede tutto e il suo contrario: Alenxandrova sembra in palla, e spinta da un set chiuso in crescendo scappa via anche nel terzo fino al 5-2, quando subisce la rimonta di Kenin. La statunitense salva inoltre ben quattro match point, prima di chiudere per 7-3 in un tie-break dominato fin dal principio. Adesso per la tennista americana se la vedrà in semifinale contro Belinda Bencic.

[5] B. Bencic b. [8] K. Muchova 3-6 7-5 7-5

Belinda Bencic sopravvie a un passo dal baratro e rimonta la ceca Karolina Muchova – che ha servito per la partita nel secondo set – chiudendo in tre set 3-6 7-5 7-5 in 3 ore di match. Una partita equilibrata, come si evince dal totale dei punti vinti: 114 a 109 per la tennista elvetica. Entrambe solide al servizio e propositive in risposta – a fasi alterne – hanno giocato una partita di nervi che alla fine ha premiato Bencic, capace di reagire sul 5-4 per Muchova nel secondo set. Nel primo set Muchova è più centrata, e fa suo il parziale con il doppio break nel secondo e sesto gioco. Nella ripresa il canovaccio pare il medesimo: cono la ceca che scappa via con il break nel terzo gioco.

Poi, al momento di servire per il match sul 5-4, Bencic rinasce, e non sbaglia più nulla, infilando una prima dietro l’altra, un dritto dopo l’altro, fino al break nel decimo game, preludio a quello decisivo nel dodicesimo che le regala il secondo set. Nel terzo set c’è molta tensione, e tanti break: ben cinque. Muchova salva anche un match point nel decimo gioco, prima di venire breakkata ancora nel decisivo, e finale, dodicesimo game, che regala a Bencic la semifinale contro Sofia Kenin.