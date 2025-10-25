ATP Parigi, Mensik fuori per infortunio: salta l’ipotetico ottavo con Sinner

Il Masters 1000 di Parigi, che quest’anno si disputerà presso la nuova Défense Arena, perde uno dei suoi protagonisti più interessanti: Jakub Mensik (20 anni e attuale numero 19 ATP) ha annunciato il ritiro dal torneo, rinunciando così all’ipotetico incrocio agli ottavi con Jannik Sinner. Il giovane tennista ceco avrebbe dovuto affrontare al primo turno l’argentino Francisco Cerundolo, ma i problemi fisici – al ginocchio sinistro – lo costringono a dare forfait.

Non è la prima volta che Mensik deve fermarsi per infortunio. Solo pochi giorni fa, il ceco si era ritirato dall’ATP 500 di Basilea: in quel torneo avrebbe dovuto sfidare al secondo turno il brasiliano Joao Fonseca in un match che prometteva spettacolo, ma a poche ore dall’inizio della gara aveva alzato bandiera bianca.

Purtroppo, i guai fisici di Mensik non sono nuovi. Già durante la trasferta cinese aveva dovuto fare i conti con problemi al ginocchio sinistro, ma era comunque riuscito a ottenere una vittoria importante contro Henry Bernet in tre set al suo esordio. Adesso, al suo posto entrerà un lucky loser, che avrà l’occasione di misurarsi con Cerundolo (numero 21 del ranking).

Per Sinner, potenziale avversario agli ottavi, il ritiro del ceco significa un percorso leggermente più agevole verso le fasi finali, mentre i tifosi dovranno accontentarsi di seguire il resto della giovane generazione senza vedere il promettente incrocio che molti attendevano. Detto questo, quello di Mensik resta comunque uno dei nomi da tenere d’occhio nel circuito ATP, e una volta recuperato dall’infortunio potrà tornare a fare parlare di sé. Nel frattempo, la Défense Arena si prepara ad accogliere un torneo spettacolare, anche se senza il contributo diretto del numero 19 del mondo. The show must go on. Il tennis continua, tra infortuni e sorprese, e la stagione indoor continua a promettere scintille.