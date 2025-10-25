ATP Vienna LIVE: de Minaur recupera un break a Sinner

Il Direttore sta commentando in diretta, non perdetevelo!
Primo break subito da Sinner nel torneo!
Due punti persi subito da Jannik, anche grazie ad un dritto vincente del suo avversario, e cose rimesse a posto per portarsi sul 40-30. Poi due rovesci affossati a rete, di cui uno da pochi passi, e primo break subito in tutto il torno.
Sinner prende il largo, secondo break!
Solito dominio di Jannik contro Alex de Minaur. L’azzurro spinge nuovamente in risposta. In questo modo o ottiene il punto diretto o costringe il suo avversario a sbagliare.
Subito 3-0 per Sinner
Partenza sprint di Jannik, che conferma il break conquistato con un game ineccepibile. Buona la combinazione servizio-dritto a non lasciare tempo ad Alex de Minaur.
Break in avvio di Sinner!
Non poteva partire meglio il n° 2 del mondo, che spinge sin da subito in risposta, approfitta degli errori non forzati del suo avversario e strappa il servizio a ’15’.
Subito bene Sinner!
Parte con un buon turno di servizio Jannik, che perde giusto il primo ’15’ a causa dell’aggressività di Alex de Minaur, ma poi lo ricaccia indietro supportato da qualche prima di qualità.
Comincia Sinner-de Minaur
Si parte! Comincia ora il match tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur. Il primo a servire sarà proprio il n° 2 del mondo.
Sinner e de Minaur in campo
Hanno fatto il loro ingresso sul rettangolo di gioco Jannik Sinner ed Alex de Minaur. Ora il riscaldamento, poi la prima semifinale dell’Erste Bank Open 2025.
Amici ed amiche di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti/e alla diretta LIVE scritta delle semifinali dell’Erste Bank Open 2025 di Vienna. Si apre la giornata con Jannik Sinner–Alex de Minaur per poi proseguire con la sfida tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev.