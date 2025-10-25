WTA Guangzhou: domenica titolo in palio tra Sun e Ann Li

Al Guangzhou Open la finale di domenica vedrà opposte la seconda favorita della manifestazione, l’americana Ann Li, e la qualificata numero 116 del ranking, la neozelandese Lulu Sun. La prima ha dovuto rimanere in campo per soli sette game contro la cinese Shuai Zhang, che ha avuto una palla-break nel gioco iniziale per poi cedere la battuta e ritirarsi per un problema fisico sul punteggio di 2-5; la seconda ha perfezionato il sesto successo consecutivo nel torneo che comprende il passaggio agli ottavi di finale ai danni della numero uno del seeding, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

Sun ha avuto ragione della statunitense Claire Liu con lo score di 6-0 7-6(3), in un match che la numero 305 della classifica ha saputo riaprire dopo che nel primo parziale la mancina oceanica aveva imposto la pregevole naturalezza del suo anticipo sia con il dritto che con il rovescio. Liu ha subito ancora per altri due game per poi trovare soprattutto con il rovescio lungolinea il cuneo per spostare la rivale e per conquistare una palla-break già nel secondo gioco.

Dopo aver rischiato lo 0-3 e l’1-4, l’americana ha vissuto il suo game di gloria in ribattuta e ha ricostituito la parità sul 4-4 e, pur dovendo affrontare una nuova palla-break sul 5-5 (11 su 15 è il dato delle palle-game da lei annullate con il servizio a disposizione) è riuscita ad agguantare il tie-break, che però l’ha vista soccombere davanti alle bordate di Sun. Per quest’ultima è la seconda finale in carriera dopo quella persa lo scorso anno con Linda Noskova a Monterrey, mentre per Li sarà la quinta dopo un poker che l’ha vista con il trofeo tra le mani soltanto a Tenerife quattro anni fa.