ATP Vienna LIVE: Sinner-Zverev un set pari

Amici di Ubitennis, benvenuti alla cronaca in diretta della finale dell’ATP500 di Vienna. Jannik Sinner, campione nel 2023, sfiderà Alexander Zverev. Il tedesco ha vinto qui nel 2021 e contro Musetti in semifinale ha trovato una delle migliori prestazioni della sua annata. Avanti 4-3 nei precedenti, ha perso gli ultimi due, compresa la finale dell’Australian Open. Jannik arriva in pompa magna, senza neanche un set perso nel torneo e un controllo totale di tutti i match.

Zverev 5-4 Zverev va 0-15 con un errore di diritto e poi tiene il servizio agevolmente per andare a rispondere per il match

Zverev 4-3 Si procede senza break con Sinner che suscita qualche preoccupazione con un accenno di zoppicamento e un segnale di dolore alla coscia sinistra

Zverev 3-2 Zverev riesce a risalire dalla buca di un 15-40 nella quale si era cacciato con tre gratuiti e poi con il servizio chiude il quinto game con un ace e un servizio vincente. Ancora niente break nel set decisivo

3° set: Zverev 2-1 Il tedesco rimonta da 15-30 nel terzo game anche grazie a un paio di errori da fondo di Sinner

Sinner 6-3 – un set pari Dopo un’ora e mezzo la finale dell’Erste Bank Open di Vienna si arriva il terzo set. Sinner chiude il secondo set per 6-3: anche in questo caso un solo break è stato decisivo

Sinner 4-2 Sinner tiene un game di servizio di grande qualità per andare sul 4-1. Il livello di gioco è davvero alto, e Sinner sembra maggiormente in controllo degli scambi

2° set Sinner subito break: 2-0 Con un lunghissimo scambio chiuso con uno schema palla corta-passante Sinner converte la palla break nel secondo gioco, la prima che Zverev si è giocato sulla seconda di servizio.

Primo set Zverev 6-3 In 46 minuti Sascha Zverev chiude il primo set respingendo i tentativi di Sinner di recuperare il break di vantaggio

Zverev 5-2 Sinner prova a uscire dagli scambi violenti da fondocampo con qualche palla corta, ma con alterni risultati. Zverev arriva addirittura ad avere due palle per il 5-1, ma Sinner esce dalla buca con il servizio e qualche pallonetto ben assestato.

Zverev 4-1 Zverev continua con il suo atteggiamento aggressivo, cancella a rete due palle per l’immediato controbreak e allunga sul 4-1 leggero.

Break Zverev 3-1 Zverev tiene benissimo il ritmo da fondo di Sinner e si procura palle break. Sulla prima mette un diritto in rete, sulla seconda Sinner scentra un diritto. Il tedesco prova la prima fuga

Zverev 2-1 Entrambi i protagonisti sembrano entrati subito nel match. Sinner di nuovo a 30 sul servizio di Zverev, ma stavolta niente palle break.

Zverev 1-0 Sinner apre le danze con un diritto clamoroso, si conquista una palla break, ma Zverev si salva con la prima di servizio