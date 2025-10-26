ATP

ATP Vienna LIVE: Sinner-Zverev un set pari

La cronaca in diretta della finale del 500 austriaco, commentate anche voi con il direttore Ubaldo Scanagatta

By Redazione
4 Min Read
Jannik Sinner - ATP Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)

Amici di Ubitennis, benvenuti alla cronaca in diretta della finale dell’ATP500 di Vienna. Jannik Sinner, campione nel 2023, sfiderà Alexander Zverev. Il tedesco ha vinto qui nel 2021 e contro Musetti in semifinale ha trovato una delle migliori prestazioni della sua annata. Avanti 4-3 nei precedenti, ha perso gli ultimi due, compresa la finale dell’Australian Open. Jannik arriva in pompa magna, senza neanche un set perso nel torneo e un controllo totale di tutti i match.

A few seconds ago26/10/2025 16:26

Zverev 5-4

Zverev va 0-15 con un errore di diritto e poi tiene il servizio agevolmente per andare a rispondere per il match

8 min ago26/10/2025 16:19

Zverev 4-3

Si procede senza break con Sinner che suscita qualche preoccupazione con un accenno di zoppicamento e un segnale di dolore alla coscia sinistra

17 min ago26/10/2025 16:10

Zverev 3-2

Zverev riesce a risalire dalla buca di un 15-40 nella quale si era cacciato con tre gratuiti e poi con il servizio chiude il quinto game con un ace e un servizio vincente. Ancora niente break nel set decisivo

29 min ago26/10/2025 15:58

3° set: Zverev 2-1

Il tedesco rimonta da 15-30 nel terzo game anche grazie a un paio di errori da fondo di Sinner

44 min ago26/10/2025 15:43

Sinner 6-3 – un set pari

Dopo un’ora e mezzo la finale dell’Erste Bank Open di Vienna si arriva il terzo set. Sinner chiude il secondo set per 6-3: anche in questo caso un solo break è stato decisivo

55 min ago26/10/2025 15:32

Sinner 4-2

Sinner tiene un game di servizio di grande qualità per andare sul 4-1. Il livello di gioco è davvero alto, e Sinner sembra maggiormente in controllo degli scambi

1 hr 15 min ago26/10/2025 15:12

2° set Sinner subito break: 2-0

Con un lunghissimo scambio chiuso con uno schema palla corta-passante Sinner converte la palla break nel secondo gioco, la prima che Zverev si è giocato sulla seconda di servizio.

1 hr 25 min ago26/10/2025 15:02

Primo set Zverev 6-3

In 46 minuti Sascha Zverev chiude il primo set respingendo i tentativi di Sinner di recuperare il break di vantaggio

2 hr 40 min ago26/10/2025 14:47

Zverev 5-2

Sinner prova a uscire dagli scambi violenti da fondocampo con qualche palla corta, ma con alterni risultati. Zverev arriva addirittura ad avere due palle per il 5-1, ma Sinner esce dalla buca con il servizio e qualche pallonetto ben assestato.

2 hr 48 min ago26/10/2025 14:39

Zverev 4-1

Zverev continua con il suo atteggiamento aggressivo, cancella a rete due palle per l’immediato controbreak e allunga sul 4-1 leggero.

2 hr 56 min ago26/10/2025 14:31

Break Zverev 3-1

Zverev tiene benissimo il ritmo da fondo di Sinner e si procura palle break. Sulla prima mette un diritto in rete, sulla seconda Sinner scentra un diritto. Il tedesco prova la prima fuga

2 hr 2 min ago26/10/2025 14:25

Zverev 2-1

Entrambi i protagonisti sembrano entrati subito nel match. Sinner di nuovo a 30 sul servizio di Zverev, ma stavolta niente palle break.

2 hr 11 min ago26/10/2025 14:16

Zverev 1-0

Sinner apre le danze con un diritto clamoroso, si conquista una palla break, ma Zverev si salva con la prima di servizio

2 hr 27 min ago26/10/2025 14:00

Sinner e Zverev pronti alla sfida

Stanno per scendere in campo i due protagonisti della finale all’Erste Bank Open di Vienna, penultimo ATP 500 della stagione

