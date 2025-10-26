WTA Tokyo: Bencic in doppia cifra. Batte Noskova e conquista il decimo titolo in carriera

[5] B. Bencic b. [6] L. Noskova 6-2 6-3

A Tokyo Belinda Bencic taglia il traguardo della doppia cifra. La svizzera, numero 13 del mondo, si impone in due set, con il punteggio 6-2 6-3, su Linda Noskova, 17 WTA, e mette in bacheca il decimo trofeo della carriera. Si tratta del secondo titolo del 2025 – il primo è arrivato ad Abu Dhabi, altro WTA 500 – in una stagione che segna il ritorno di Bencic ad altissimi livelli, dopo la gravidanza e la conseguente pausa.

Belinda non è frenata neppure delle due maratone contro Karolina Muchova e Sofia Kenin ai quarti e in semifinale. E pensare che dall’altra parte della rete c’è un avversaria assai più fresca. Noskova, infatti, ha beneficiato di due ritiri per approdare in finale, quello di Anna Kalinskaya a partita in corso e il forfait di Elena Rybakina, qualificata per le WTA Finals.

Tokyo è proprio nel destino di Bencic: nel 2021 aveva sorpreso tutti, laureandosi campionessa olimpica proprio nella capitale giapponese.

Con questo trionfo, la svizzera torna a bussare alla porta della top 10, piazzandosi all’11esimo posto, a una manciata di punti dal decimo. Noskova può consolarsi con il best ranking, ritoccato con la 13esima posizione.

Il match

Nel primo set, Noskova parte subito alla grande, procurandosi tre occasioni per strappare la battuta a freddo a Bencic. La svizzera rispedisce al mittente i tentativi della sua avversaria ed entra gradualmente in partita. Sul 2-2 la ceca annulla a sua volta due palle break, che si propongono come il momento in cui l’incontro inizia a cambiare. Infatti, Belinda infila una striscia di quattro game consecutivi, che le consentono di mettere le mani sul primo set per 6-2. Noskova è in grande difficoltà e non ha neppure una possibilità per tentare la rimonta.

Nel secondo parziale gli equilibri tornano a stabilizzarsi, con turni di servizio tenuti più o meno agevolmente, ma senza offrire palle break. Il quinto gioco rappresenta la vera chance per Linda per riaprire la finale. In un game fiume da 18 punti, la sesta forza del seeding ha ben cinque occasioni per strappare il servizio alla sua avversaria, non riuscendo a concretizzarne neppure una. Sul 3-3 Bencic soffre ancora alla battuta, ma si salva una volta di più, traendo da questa situazione la grinta per prendersi il trofeo. Nell’ottavo gioco con cinismo spietato, piazza il break all’unica chance avuta e può così servire per chiudere la partita. Sul 5-3 annulla l’ormai immancabile palla break e spegne definitivamente le speranze di Noskova, scrivendo l’epilogo al primo match point.