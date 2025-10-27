ATP Parigi, forfait Humbert: non difenderà la finale del 2024 e sprofonda in classifica. Dentro Royer

Ugo Humbert è costretto a rinunciare al Master 1000 di casa. La notizia era nell’aria dopo il ritiro di Basilea e le parole dello stesso giocatore non facevano presagire niente di buono.

Il francese salta il prestigioso torneo di casa e dovrà scartare i 600 punti della finale della scorsa stagione. In termini di ranking questo si traduce con 14 posizioni in meno – che potrebbero essere di più in base ai risultati dei colleghi. La classifica live adesso lo indica alla posizione 36, fuori dalla soglia psicologica della top 32 che vale la testa di serie negli Slam.

Nel tabellone principale accede così il terzo lucky loser, dopo gli statunitensi Opelka e Kovacevic. Si tratta di Valentin Royer, numero 59 ATP, che esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina, reduce dalla quinta finale persa.

L’infortunio di Humbert è una brutta notizia anche per il capitano di Coppa Davis Paul-Henri Mathieu in vista della Final Eight di Bologna. La Francia è una squadra da attenzionare, ma se alla defezione del lungodegente Arthur Fils si dovesse aggiungere l’assenza di Humbert tutto si farebbe più complicato. Ricordiamo che la Francia è sul cammino dell’Italia verso la terza Insalatiera consecutiva. Se gli azzurri e i transalpini dovessero battere rispettivamente Austria e Belgio, si affronterebbero in semifinale.