Musetti e la corsa verso le ATP Finals: tutti i casi di una sua qualificazione aritmetica già a Parigi

Lorenzo Musetti è sempre più vicino alla qualificazione per le Nitto ATP Finals di Torino, che andranno in scena dal 9 al 16 novembre. Attualmente il 23enne carrarino occupa l’ottava posizione nella Race con 3685 punti. Davanti a lui ci sono Alex de Minaur (3745 punti) e Ben Shelton (3780). Dietro, invece, seguono Felix Auger-Aliassime (3205), Casper Ruud (2835), Daniil Medvedev (2570) e Alejandro Davidovich Fokina (2565). Questa settimana si gioca a Parigi al Rolex Paris Masters, ovvero l’ultimo grande torneo prima dell’evento torinese di fine anno.

Con Jannik Sinner già qualificato alle Finals, Musetti potrà raddoppiare le presenze azzurre in quel di Torino staccando il suo pass già a Parigi, dove esordirà direttamente al secondo turno contro Lorenzo Sonego o Sebastian Korda, essendo una delle prime otto teste di serie in tabellone (che quindi hanno un bye). Ma dovranno verificarsi specifiche casistiche perché ciò avvenga, come ha riportato Giorgio Spalluto sul suo profilo X. Se queste non accadessero, allora Lorenzo sarebbe costretto a chiedere una wild card la prossima settimana o per l’ATP 250 di Atene o per quello di Metz, per sperare in una qualificazione in extremis. Tra i nomi sopraccitati, l’unico che appare già nell’entry list di uno di questi due tornei è Auger-Aliassime, iscritto al 250 francese.

Musetti si qualifica per le Finals già a Parigi se perde all’esordio e…

Auger-Aliassime perde prima della semifinale

Nessuno tra Ruud, Medvedev o Davidovich Fokina vince il titolo

Musetti si qualifica per le Finals già a Parigi se perde agli ottavi e…

Auger-Aliassime perde prima della semifinale

E Ruud non vince il titolo

Musetti si qualifica per le Finals già a Parigi se perde ai quarti e…

Auger-Aliassime perde prima della finale

E Ruud non vince il titolo

Musetti si qualifica per le Finals già a Parigi se perde in semifinale e accade almeno una di queste tre evenienze:

O Auger-Aliassime non vince il titolo

O Shelton perde prima degli ottavi

O de Minaur perde prima dei quarti

Musetti si qualifica per le Finals già a Parigi se…

Raggiunge la finale

Le entry list di Metz e Atene (ATP 250 —- 2-8 novembre) Auger-Aliassime già iscritto in Francia



Metz

1 Felix Auger-Aliassime

2 Alexander Bublik

3 Ugo Humbert

4 Flavio Cobolli

5 Tallon Griekspoor

6 Arthur Rinderknech

7 Cameron Norrie

8 Corentin Moutet

Learner Tien

Zizou Bergs

Gabriel Diallo

Lorenzo Sonego

Daniel Altmaier

Giovanni Mpetshi Perricard

Benjamin Bonzi

Alexander Blockx

Atene

1 Novak Djokovic

2 Karen Khachanov

3 Jiri Lehecka

4 Stefanos Tsitsipas

5 Luciano Darderi

6 Joao Fonseca

7 Brandon Nakashima

8 Sebastian Baez

Alexandre Muller

Nuno Borges

Alexei Popyrin

Fabian Marozsan

Camilo Ugo Carabelli

Miomir Kecmanovic

Marton Fucsovics

Marcos Giron



