Oltre otto miliardi di euro: è quanto varrebbe il “marchio Sinner”

Con anche l’intervento della trasmissione Le Iene, forse l’ondata di reazioni sulla scelta di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis si è placata. Probabilmente ritroverà nuovo vigore quando andranno in scena le Final 8 di Bologna dal 18 novembre, ma Jannik rimane un argomento centrale di discussione in questi giorni per appassionati anche casuali. Il titolo di Vienna, certo, poi la sua presenza nella classifica degli atleti più vendibili. “Solo” il quarto tra i tennisti che fanno vendere di più ma con un salto di 26 posizioni rispetto all’anno precedente.

Insomma, un effetto Sinner esiste, ci sono pochi dubbi e quelli residui vengono fugati dagli studi al riguardo. Già prima del trionfo a Wimbledon, era infatti uscito il libro dall’inequivocabile titolo “Effetto Sinner” di Cesare Amatulli e Matteo De Angelis (ed. Luiss University Press). Secondo Il Sole 24 ore, il volume dimostra empiricamente che l’effetto non si esaurisce nella cerchia, peraltro molto estesa, di appassionati, praticanti e spettatori non solo del tennis, bensì “si propaga sui valori associati allo sportivo di successo – come da tradizione plurimillenaria –, sugli sponsor e addirittura su valori e scelte di consumo”.

Le tesi del libro sono confermate da uno studio della Susini Group STP, “struttura che si propone come problem solver nell’ambito della gestione e amministrazione del personale”. Come riportato da diversi media, secondo questo studio i guadagni di Sinner nel 2024 ammontano a 41 milioni di euro, ma viene sottolineato il contributo del classe 2001 di Sesto Pusteria all’aumento del 900% del mercato tennistico italiano, dai 17 milioni del 2003 agli oltre 200 milioni nel 2024.

La Sinner-mania ha fatto da traino a una crescita dai numeri impressionanti: oltre 1,15 milioni di tesserati FITP nel 2024 (+266% rispetto al 2020), 16,9 milioni di appassionati di tennis in Italia (+86% dal 2016) e 2.553 scuole tennis e padel (+-34%).

Dal lato consumi, si registrano vendite per 22 milioni di euro, tra gli 8,6 milioni di palline e le 200.000 racchette, con un incremento del 30% per lo sponsor tecnico di Jannik. Il giro d’affari delle sponsorizzazioni ha raggiunto i 115 milioni di euro, +21% in un anno. Oltre agli aumenti dei dati sugli ascolti a partire dalle ATP Finals 2023, ci sono i 600 milioni di euro di impatto economico e i 120 milioni di entrate fiscali generati dagli Internazionali d’Italian, mentre è di oltre mezzo miliardo l’indotto delle ATP Finals di Torino.

Tirando le somme, secondo lo studio, nel 2024 l’impatto economico complessivo del marchio Sinner ammonterebbe a 8,1 miliardi di euro.