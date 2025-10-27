Tennis e TV

Super ascolti per la finale di Vienna Sinner vs Zverev su SKY Sport

828 mila spettatori medi in Total audience con un picco di 1.713.000 spettatori unici. Bene anche la differita su TV8 dalle 16:30

By Luca De Gaspari
1 Min Read
Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)
Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)


Grandi ascolti per la finale dell’ATP 500 di Vienna tra Sinner e Zverev su Sky. L’atto conclusivo del torneo vinto dal tennista azzurro – in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha rimediato 828 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 1 milione 713 mila spettatori unici* e il 6,8% di Share tv*.

La differita in onda su TV8 dalle 16.30 ha registrato 586 mila spettatori medi complessivi con il 4,8% di share tv e 2 milioni 827 mila contatti unici.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

