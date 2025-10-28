Sinner critica gli Slam: “Siamo delusi. Chiediamo un contributo e un montepremi equi”

È ancora una questione irrisolta quella tra i Grand Slam e i tennisti, che hanno avanzato varie proposte su tematiche ben precise, quali prize money, calendario e Welfare, ma molte di queste sono rimaste inascoltate. I Major hanno comunicato ai giocatori che non potranno tenere discussioni approfondite sino a quando non sarà risolta la causa legale intentata dalla PTPA (Professional Tennis Players Association) contro gli organi di governo del tennis mondiale (ATP, WTA, ITF e ITIA).

Sinner punta il dito contro gli Slam: “Nulla impedisce loro di …”

Ad esporsi sull’argomento Slam è stato proprio il numero due del mondo, Jannik Sinner, intervistato dal The Guardian. “Abbiamo avuto ottime conversazioni con i tornei del Grand Slam al Roland Garros e a Wimbledon. Quindi è stato deludente quando hanno detto che non potevano dare seguito alle nostre proposte fino a quando non fossero state risolte altre questioni“, ha dichiarato l’azzurro in esclusiva al quotidiano britannico. “Il calendario e la programmazione sono argomenti importanti. Ma nulla impedisce ai tornei del Grande Slam di affrontare subito le questioni relative al benessere dei giocatori, come l’assistenza sanitaria“.

Quella del prize money sembra essere la nota dolente della questione. In virtù della disparità di montepremi tra Grand Slam e ATP, relativi al rapporto tra premi in denaro e reddito complessivo dei tornei, eccessivamente basso secondo l’opinione dei tennisti. Se nelle tappe ATP/WTA il suddetto rapporto si aggira attorno al 22%, nei Grand Slam oscilla tra il 12 e il 15%. Dunque una percentuale nettamente inferiore.

Sinner: “Chiediamo un contributo equo e un montepremi che rifletta meglio i guadagni”

“I tornei del Grand Slam sono gli eventi più importanti e generano la maggior parte dei ricavi nel tennis”, ha detto il campione azzurro. “Quindi chiediamo un contributo equo a sostegno di tutti i giocatori e un montepremi che rifletta meglio i guadagni di questi tornei. Vogliamo collaborare con i tornei del Grand Slam per trovare soluzioni vantaggiose per tutti nel mondo del tennis”. Sinner è stato uno dei giocatori rappresentanti – insieme a Casper Ruud e Alex de Minaur – durante il colloquio con i dirigenti dei Major, svoltosi tre giorni prima dell’inizio dell’ultimo Open di Francia. Un ulteriore incontro ha avuto luogo anche durante Wimbledon, ma pare che – nonostante la collaborazione dei tennisti – non ci sia stato alcun traguardo raggiunto.

Anche i tour ATP e WTA sarebbero insoddisfatti di quella che considerano una mancanza di trasparenza da parte dei tornei del Grande Slam, nonostante un accordo di lunga data per cooperare sui premi in denaro.