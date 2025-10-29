ATP Parigi 2025: fuori Bolelli e Vavassori (già qualificati alle Finals)

Con la testa già concentrata sulle ATP Finals nel torneo di doppio, la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata eliminata all’ATP di Parigi, sconfitti dall’austriaco Erler (prossimo avversario in Coppa Davis) e Galloway con il punteggio di 7-6(5) 7-5 in un’ora e 37′.

Azzurri sotto di un break in avvio, ma capaci di recuperarlo nel quarto game. Bolelli e Vavassori hanno anche avuto una palla per il 5-3 ma tutto è stato rimandato al tie-break. Gli azzurri si sono trovati avanti 4-3 e due servizi, ma hanno subito un parziale di 4-1 che li ha condannati a inseguire. Nel secondo set repentina la reazione della coppia italiana subito avanti di un break e con quattro occasioni per il doppio break sul 3-1. Nell’ottavo gioco il controbreak che ricambia l’inerzia del match. Bolelli e Vavassori hanno commesso diversi errori e sono stati costretti a cedere il set 7-5.

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia avrà i rappresentanti sia nel singolo che nel doppio, maschile e femminile. Jannik Sinner e Jasmine Paolini porteranno avanti il loro nome nel cirucito singolare, mentre Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Sara Errani e ancora una volta Jasmine Paolini, faranno il possibile per dare gioia ai colori italiani nel doppio. Si attende Lorenzo Musetti che al momento è ancora in lotta per un posto con Felix Auger-Aliassime.