Italiani

ATP Parigi 2025: fuori Bolelli e Vavassori (già qualificati alle Finals)

La coppia azzurra eliminata agli ottavi da Erler (prossimo avversario in Coppa Davis) e Galloway

By Paolo Pinto
2 Min Read
NITTO ATP FINALS 2024 Torino 13/11/2024 Andrea Vavassori e Simone Bolelli Foto Giampiero Sposito


📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! 

Con la testa già concentrata sulle ATP Finals nel torneo di doppio, la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata eliminata all’ATP di Parigi, sconfitti dall’austriaco Erler (prossimo avversario in Coppa Davis) e Galloway con il punteggio di 7-6(5) 7-5 in un’ora e 37′.

Azzurri sotto di un break in avvio, ma capaci di recuperarlo nel quarto game. Bolelli e Vavassori hanno anche avuto una palla per il 5-3 ma tutto è stato rimandato al tie-break. Gli azzurri si sono trovati avanti 4-3 e due servizi, ma hanno subito un parziale di 4-1 che li ha condannati a inseguire. Nel secondo set repentina la reazione della coppia italiana subito avanti di un break e con quattro occasioni per il doppio break sul 3-1. Nell’ottavo gioco il controbreak che ricambia l’inerzia del match. Bolelli e Vavassori hanno commesso diversi errori e sono stati costretti a cedere il set 7-5.

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia avrà i rappresentanti sia nel singolo che nel doppio, maschile e femminile. Jannik Sinner Jasmine Paolini porteranno avanti il loro nome nel cirucito singolare, mentre Andrea VavassoriSimone BolelliSara Errani e ancora una volta Jasmine Paolini, faranno il possibile per dare gioia ai colori italiani nel doppio. Si attende Lorenzo Musetti che al momento è ancora in lotta per un posto con Felix Auger-Aliassime.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

“Ubinews”, il nuovo appuntamento sulla Serie A1 è online [VIDEO]
Serie A
WTA Finals, il programma di sabato 1° novembre: aprono Paolini/Errani, poi tocca a Swiatek
WTA
ATP Parigi: Sonego rimonta uno stanco Musetti, Finals a rischio per il carrarino
ATP
ATP Parigi 2025, il programma di giovedì 29 ottobre: Sinner-Cerundolo alle 19
ATP