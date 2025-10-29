ATP Parigi LIVE: Sinner debutta con Bergs, poi il derby Sonego-Musetti

Comincia Sinner-Bergs
Comincia ora il match tra Jannik Sinner e Zizou Bergs, valevole per il secondo turno del Rolex Paris Masters 2025.
In campo Sinner e Bergs
Hanno fatto il loro ingresso in campo Jannik Sinner e Zizou Bergs. Ora il riscaldamento, poi il n° 2 del mondo farà il proprio esordio al Rolex Paris Masters 2025.
Amici ed amiche di Ubitennis, buonasera e benvenuti/e al LIVE dei due match che vedono gli impegnati tennisti italiani nel day 3 del Rolex Paris Masters 2025 di Parigi, in corso di svolgimento nella nuova sede de La Defense. Si partirà con Jannik Sinner–Zizou Bergs, per proseguire con il derby Lorenzo Sonego–Lorenzo Musetti.