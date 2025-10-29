ATP

ATP Parigi LIVE: Sinner debutta con Bergs, poi il derby Sonego-Musetti

Segui con noi la cronaca LIVE dei due incontri che vedono impegnati gli italiani nel corso del day 3 del Rolex Paris Masters 2025

Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)


1 min ago29/10/2025 17:29

Comincia Sinner-Bergs

Comincia ora il match tra Jannik Sinner e Zizou Bergs, valevole per il secondo turno del Rolex Paris Masters 2025.

6 min ago29/10/2025 17:24

In campo Sinner e Bergs

Hanno fatto il loro ingresso in campo Jannik Sinner e Zizou Bergs. Ora il riscaldamento, poi il n° 2 del mondo farà il proprio esordio al Rolex Paris Masters 2025.

Amici ed amiche di Ubitennis, buonasera e benvenuti/e al LIVE dei due match che vedono gli impegnati tennisti italiani nel day 3 del Rolex Paris Masters 2025 di Parigi, in corso di svolgimento nella nuova sede de La Defense. Si partirà con Jannik SinnerZizou Bergs, per proseguire con il derby Lorenzo SonegoLorenzo Musetti.

