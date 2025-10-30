ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego perde il tie-break del secondo, Sinner vince il primo set

Sonego vs Medvedev 6-3 6-7(5)
Sonego ha avuto la possibilità di chiudere il match sul 5-4 e due servizi per lui nel tie-break del secondo. Medvedev infila 3 punti consecutivi e riapre la partita
Sinner vs Cerundolo 7-5
Ennesimo break e Jannik chiude il primo parziale al dodicesimo gioco
Sinner vs F. Cerundolo 4-4 (con 4 break di fila)
Due italiani in campo per un posto ai quarti
Sul campo N.1 Lorenzo Sonego ha vinto il primo set per 6-3 contro l’ex vincitore di questo torneo Daniil Medvedev. Sul Centrale tra pochi minuti in campo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo