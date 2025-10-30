ATP

ATP Masters 1000 Parigi, LIVE: Sonego perde il tie-break del secondo, Sinner vince il primo set

Due azzurri alla caccia dei quarti di finale nella serata parigina

By Luca De Gaspari
1 Min Read


1 min ago30/10/2025 20:00

Sonego vs Medvedev 6-3 6-7(5)

Sonego ha avuto la possibilità di chiudere il match sul 5-4 e due servizi per lui nel tie-break del secondo. Medvedev infila 3 punti consecutivi e riapre la partita

2 min ago30/10/2025 19:59

Sinner vs Cerundolo 7-5

Ennesimo break e Jannik chiude il primo parziale al dodicesimo gioco

20 min ago30/10/2025 19:41

Sinner vs F. Cerundolo 4-4 (con 4 break di fila)

1 hr 8 min ago30/10/2025 18:53

Due italiani in campo per un posto ai quarti

Sul campo N.1 Lorenzo Sonego ha vinto il primo set per 6-3 contro l’ex vincitore di questo torneo Daniil Medvedev. Sul Centrale tra pochi minuti in campo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo

Jannik Sinner, il campione che fa rumore restando zitto
ATP Parigi: Auger-Aliassime rimonta Altmaier e resta in corsa per Torino. Ora Vacherot

