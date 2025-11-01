A1 femminile, occhi puntati su Cagliari dove i locali ospitano la capolista

La sfida di cartello è quella del Girone 1 con il TC Cagliari, sulla carta una delle formazioni più attrezzate del torneo (Brancaccio, Grant, Mazzola e le spagnole Bouzas Maneiro e Romero Gormaz in rosa), secondo in classifica con 6 punti, che riceve la capolista TC Rungg/SudTirol (Ambrosio, Spiteri, Meliss e la ceca Salkova), semifinalista lo scorso anno, al quale basta un pareggio per assicurarsi il pass per i play-off con una giornata d’anticipo. Nell’altra sfida il TC Padova Argos (Serban, Gasparini, Luciano, la lettone Semenistaja e l’ungherese Udvardy), tra le migliori quattro squadre lo scorso campionato, affronta in casa il TC Parioli (Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, fanalino di coda del girone.

Nell’equilibratissimo Girone 2, dove le quattro squadre sono raggruppate in tre punti, il CT Palermo (Pedone, Abbagnato, Bilardo), finalista lo scorso campionato, secondo in classifica, ospita il Tennis Beinasco (Ruggeri, Rossi e la slovena Jakupovic), staccato di una lunghezza soltanto. Nell’altra sfida la capolista AT Verona (in rosa Zantedeschi, Raggi, Moratelli e la finlandese Koulikova), campione d’Italia in carica, cerca di allungare la propria imbattibilità nella trasferta in terra toscana contro il neopromosso TC Prato (Stefanini, Ricci, Tatiana Pieri e la spagnola Bassols Ribera).

Questo il programma della 5ª giornata – domenica 2 novembre (inizio ore 10):



GIRONE 1

TC Padova Argos – TC Parioli

TC Cagliari – TC Rungg/SudTirol (inizio ore 9)

GIRONE 2

CT Palermo – Tennis Beinasco (inizio ore 9)

TC Prato – AT Verona Tennis

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

12 (4) TC Rungg-SudTirol/Kiku

6 (4) TC Cagliari

4 (4) TC Padova Argos

1 (4) TC Parioli

GIRONE 2

7 (4) AT Verona *

5 (4) CT Palermo

4 (4) Tennis Beinasco (Torino)

4 (4) TC Prato

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)