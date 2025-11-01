Serie A

A1 femminile, occhi puntati su Cagliari dove i locali ospitano la capolista

Giornata molto interessante per il campionato femminile di A1 pronto a emettere i suoi primi verdetti

Di Paolo Pinto
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti


📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! 

La sfida di cartello è quella del Girone 1 con il TC Cagliari, sulla carta una delle formazioni più attrezzate del torneo (Brancaccio, Grant, Mazzola e le spagnole Bouzas Maneiro e Romero Gormaz in rosa), secondo in classifica con 6 punti, che riceve la capolista TC Rungg/SudTirol (Ambrosio, Spiteri, Meliss e la ceca Salkova), semifinalista lo scorso anno, al quale basta un pareggio per assicurarsi il pass per i play-off con una giornata d’anticipo. Nell’altra sfida il TC Padova Argos (Serban, Gasparini, Luciano, la lettone Semenistaja e l’ungherese Udvardy), tra le migliori quattro squadre lo scorso campionato, affronta in casa il TC Parioli (Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, fanalino di coda del girone.

Nell’equilibratissimo Girone 2, dove le quattro squadre sono raggruppate in tre punti, il CT Palermo (Pedone, Abbagnato, Bilardo), finalista lo scorso campionato, secondo in classifica, ospita il Tennis Beinasco (Ruggeri, Rossi e la slovena Jakupovic), staccato di una lunghezza soltanto. Nell’altra sfida la capolista AT Verona (in rosa Zantedeschi, Raggi, Moratelli e la finlandese Koulikova), campione d’Italia in carica, cerca di allungare la propria imbattibilità nella trasferta in terra toscana contro il neopromosso TC Prato (Stefanini, Ricci, Tatiana Pieri e la spagnola Bassols Ribera).

Questo il programma della 5ª giornata – domenica 2 novembre (inizio ore 10):

GIRONE 1
TC Padova Argos – TC Parioli

TC Cagliari – TC Rungg/SudTirol (inizio ore 9)

GIRONE 2
CT Palermo – Tennis Beinasco (inizio ore 9)

TC Prato – AT Verona Tennis

CLASSIFICHE:

GIRONE 1
12 (4) TC Rungg-SudTirol/Kiku

6 (4) TC Cagliari

4 (4) TC Padova Argos

1 (4) TC Parioli

GIRONE 2
7 (4) AT Verona *

5 (4) CT Palermo

4 (4) Tennis Beinasco (Torino)

4 (4) TC Prato

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Parigi: 60 61 in 62 (minuti). Zverev non scende in campo, Sinner raggiunge Auger-Aliassime
ATP
WTA Finals: Dominio totale di Rybakina su Anisimova
WTA
Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)
ATP Parigi LIVE: Sinner lascia solo un game a Zverev, sfiderà Auger-Aliassime per il titolo
ATP
WTA Finals: Swiatek letale, Keys completamente fuori forma
WTA