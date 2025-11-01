A1 maschile, tempo di verdetti in vista di play-off e play-out

Nella quinta giornata del Girone 1 il neo promosso Match Ball Firenze Country Club (J.Berrettini, G.Ferrari, L.Sciahbasi ed il rumeno Jianu), primatista a punteggio pieno ed unico team del campionato maschile con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, è impegnato in casa del TC Crema (Bonadio, Bresciani, Vincent Ruggeri), campione in carica, che si è rimesso in carreggiata – è secondo in classifica – dopo un avvio di campionato non proprio bellissimo. L’obiettivo per i toscani è chiudere il discorso qualificazione play-off con un turno d’anticipo. Nell’altra sfida il CT Palermo va a fare visita al Park Tennis Club Genova, semifinalista nella passata edizione, ma ancora a zero punti, sperando in un passo falso del TC Crema per riagganciarlo.

Le parole del capitano dei palermitani, Davide Cocco.

“Peccato davvero per le ultime due gare contro Firenze e Crema terminate 2-4 ma che potevano serenamente tramutarsi in pareggio dato che Gabriele Piraino è andato a un passo dal battere in Toscana Jianu e qui in casa il fortissimo croato Mikrut. Siamo leggermente indietro in classifica ma venderemo cara la pelle in queste ultime due giornate con la speranza di sopravanzare il TC Crema e salvarci senza disputare i sempre insidiosi play out. Tuttavia siamo ancora in una fase del girone i cui scenari sono imprevedibili almeno fino a domenica pomeriggio quando avremo le idee un pizzico più chiare. Guardando alla gara contro il Park – conclude il capitano del CT Palermo – siamo consapevoli che loro hanno una rosa di valore e non ci dobbiamo far condizionare dagli attuali zero punti. Se noi saremo al completo abbiamo buone chance di fare un buon risultato”.

Tra i pretendenti allo scudetto di quest’anno c’è anche il Santa Margherita Ligure, uscito di scena in semifinale nel 2024 con qualche rimpianto: inserito nel Girone 2, il team che ha in rosa Vavassori, Fognini, Pellegrino e Maestrelli ma anche lo spagnolo Martinez, punta anch’esso ad assicurarsi in anticipo un posto nei play-off nella sfida casalinga contro il CT Vela Messina, campione d’Italia due anni fa. Nell’altra sfida lo Sporting Club Sassuolo (Nardi, Dalla Valle, Federico Arnaboldi) ospita il neo promosso Junior Tennis Perugia di Passaro e Giannessi, in un raggruppamento in cui ci sono tre squadre in due punti.

La primatista del Girone 3, il CTD Massa Lombarda (che in rosa, tra gli altri, ha Rottoli, Bilardo, Zeppieri ed il giovane) cerca il pass per i play-off nella delicata trasferta a Bolzano contro il TC Rungg Sudtirol (Agamenone, Napolitano e l’argentino Etcheverry tra gli altri), finalista lo scorso anno e attualmente secondo in classifica a quattro lunghezze dai romagnoli. Nell’altro incontro l’Eur Sporting Club Roma (Ciavarella, Giunta e Giustino), anch’esso secondo con 6 punti come il team altoatesino, ospita il TC Sinalunga Siena, vincitore dello scudetto 2022 ma ultimo in classifica con un punto soltanto.

È praticamente con un piede e mezzo nei play-off anche il Selva Alta Vigevano di (Ocleppo, Beraldo, Baldi e l’argentino Tringelliti), primo nel Girone 4 con tre vittorie ed un pareggio fin qui. I lombardi possono archiviare la pratica nella sfida casalinga con la neopromossa, il Tennis Comunali Vicenza. Nell’altro incontro la “matricola terribile” CT Zavaglia Ravenna (Caniato, Valleta e il bosniaco Fatic) ospita il TC Italia Forte dei Marmi di Travaglia, terzo in classifica, desideroso di lasciarsi quanto prima alle spalle la netta sconfitta casalinga di domenica scorsa.

Questo il programma della 5ª giornata – domenica 2 novembre (inizio ore 10):

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – CT Palermo (inizio ore 9)

TC Crema – Match Ball Firenze Country Club

GIRONE 2

Santa Margherita Ligure – CT Vela Messina (inizio ore 9)

Sporting Club Sassuolo – Junior Tennis Perugia

GIRONE 3

TC Sinalunga – Eur Sporting Club

TC Rungg Sudtirol – CTD Massa Lombarda

GIRONE 4

CT Zavaglia – TC Italia

SC Selva Alta – Tennis Comunali Vicenza

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

12 (4) Match Ball Firenze Country Club

7 (4) CT Crema

4 (4) CT Palermo

0 (4) Park Tennis Club Genova

GIRONE 2

10 (4) Santa Margherita Ligure

5 (4) CT Vela Messina

4 (4) Sporting Club Sassuolo

3 (4) Junior Tennis Perugia M+Performance

GIRONE 3

10 (4) CTD Massa Lombarda (Ravenna)

6 (4) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria (Bolzano)

6 (4) Eur Sporting Club (Roma)

1 (4) TC Sinalunga (Siena)

GIRONE 4

10 (4) SC Selva Alta (Vigevano)

4 (4) CT Zavaglia (Ravenna)

4 (4) TC Italia (Forte dei Marmi)

3 (4) Tennis Comunali Vicenza