Sinner da record: dopo 400 partite ha più vittorie di Djokovic, Medvedev e persino di Federer e Sampras

Inarrestabile Sinner, guida la nuova generazione con numeri da leggenda dopo le sue prime 400 partite ATP. Solo mostri sacri come Connors, Nadal, McEnroe e Lendl meglio di Jannik

By Jenny Rosmini
2 Min Read
Jannik Sinner – Parigi 2025 (foto via Twitter @RolexPMasters)


Jannik Sinner continua a riscrivere le statistiche del tennis moderno. Con la vittoria contro Ben Shelton, che ha segnato la sua 400ª partita da professionista, l’azzurro ha raggiunto quota 314 successi, un dato che lo proietta tra i migliori di sempre nelle prime fasi di carriera. Secondo un’analisi comparativa tra i grandi del tennis, Sinner non è soltanto il migliore tra gli attuali protagonisti del circuito, ma sta tenendo un ritmo superiore a quello di molte leggende dell’era Open.

Meglio di Djokovic e Medvedev

Dopo 400 incontri, Novak Djokovic si fermava a 301 vittorie, mentre Daniil Medvedev ne aveva accumulate 280. Sinner, con i suoi 314, stacca dunque nettamente sia l’intramontabile serbo sia il russo, confermando una costanza impressionante sin dagli esordi.

Davanti anche ai mostri sacri

Il dato diventa ancora più sorprendente se esteso ai grandi campioni del passato. Dopo 400 match, Sinner vanta più vittorie di:

  • Bjorn Borg (306)
  • Stefan Edberg (305)
  • Pete Sampras (299)
  • Andre Agassi (293)
  • Roger Federer (286)

Solo mostri sacri come Jimmy Connors (335), John McEnroe (330), Rafael Nadal (326) e Ivan Lendl (323) avevano fatto meglio del campione azzurro.

Una crescita continua

Il dettaglio del rendimento per blocchi di 100 partite mostra un Sinner in costante ascesa:

  • 63 vittorie nei primi 100 match,
  • 75 nei successivi,
  • 85 tra il 201º e il 300º,
  • e ben 91 negli ultimi 100 incontri.

Un trend che evidenzia non solo la sua evoluzione tecnica e mentale, ma anche una straordinaria capacità di adattarsi e migliorare costantemente.

