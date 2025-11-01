WTA Finals, Errani: “Jasmine non sta benissimo, ma sono fiduciosa”

Le condizioni di Jasmine Paolini e quelle dei campi di gioco. Questi gli argomenti trattati da Sara Errani nelle dichiarazioni raccolte da Super Tennis. L’emittente trasmetterà l’esordio delle azzurre alle WTA Finals in chiaro contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs. La bolognese e la toscana si presentano a Riad come leader della Race mentre le prossime avversarie come fanalino di coda delle otto coppie in gara.

Seconda partecipazione consecutiva per Sara Errani e Jasmine Paolini con l’obiettivo di migliorare l’eliminazione nel girone, non senza rimpianti, patita lo scorso anno nonostante l’avventura sembra nascere con qualche insidia non preventivata. La variabile principale è la tenuta della nativa di Castelnuovo di Garfagnana che ha saltato il Media Day per qualche problemino. Sarita ha rassicurato, però, sulla situazione della partner: “Jasmine purtroppo non sta benissimo, però è meglio che si riposi per essere nelle migliori condizioni. Sono fiduciosa che possa essere al massimo“.

Errani ha sottolineato come le condizioni ambientali in Arabia incidano sui campi da gioco generando una situazione non propriamente congeniale alle loro caratteristiche: “Siamo a oltre 600 metri di altitudine, quindi la palla vola, va molto veloce. Non sono le nostre condizioni ideali e preferite, però dovremo sicuramente adattarci nel migliore dei modi. Partendo dal presupposto che, quando vedo le avversarie, mi sembrano sempre tutte fortissime. Proveremo a fare il nostro meglio”. Le azzurre sono inserite nel gruppo dedicato a Martina Navratilova insieme alle coppie Su-wei Hsieh/Jelena Ostapenko, Veronika Kudermetova/Elise Mertens e Asia Muhammad/Demi Schuurs.