ATP Parigi: Sinner e Zverev si giocano un posto in finale. A che ora e dove vederli (LIVE su Ubitennis)

Provaci ancora Sascha. Neanche una settimana più tardi ed ecco che Alexander Zverev ha una nuova opportunità di confronto con Jannik Sinner. Questa volta i due non si contenderanno il trofeo di Vienna, ma un posto per l’ultimo atto del Rolex Paris Masters 2025, con la seconda semifinale prevista sul Court Central non prima delle ore 17:00. La sconfitta rimediata in terra austriaca ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tedesco che ha giocato alla pari contro l’azzurro. Questo non è stato però sufficiente ad evitare il terzo K.O. consecutivo negli scontri diretti riportati in perfetta parità sul 4-4. Il nativo di Amburgo non batte l’altoatesino dallo US Open del 2023, più di due anni or sono. Un segnale evidente di come il trend sia cambiato in favore del quattro volte campione Slam.

Dopo Vienna, ora Parigi. E chissà se non ci sarà una sfida anche a Torino dove entrambi saranno presenti tra i migliori otto al mondo alle ATP Finals. Lo scivolone di Carlos Alcaraz nell’ultimo Masters 1000 dell’anno ha riacceso la speranza di Sinner di riappropriarsi, seppur temporaneamente, della testa del ranking mondiale. Ma per raggiungere il traguardo serve sollevare il trofeo nella capitale transalpina. Ragion per cui la semifinale con Zverev ha un peso specifico diverso, oltre alla possibilità di fare un favore al connazionale Musetti, tallonato dagli altri semifinalisti parigini Auger-Aliassime e Bublik, in ottica Finali di Torino.

Alexander Zverev parte da sfavorito, ma ha il dovere di provarci per fornire evidenze sul fatto che possa essere un buon guastafeste all’egemonia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nonostante il percorso per arrivare in semifinale a Parigi non sia stato esente da difficoltà, vedasi l’esordio problematico con l’argentino Camilo Ugo Carabelli, l’obiettivo del teutonico è quello di dare continuità alla partita giocata a Vienna cercando di non mollare sul finale. Oltre alle ambizioni nel confronto diretto con l’azzurro, l’aspirazione di Sascha è anche quella di rimpinguare un palmares stagionale. Che al momento è fermo all’unico sussulto di Monaco in primavera, oltre alla finali perse all’Australian Open, a Stoccarda e Vienna per l’appunto. Farlo, confermando il titolo a Parigi dello scorso anno, non sarebbe niente male.

Sinner vs Zverev: orario e dove vederla

La partita tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev sarà la seconda semifinale in programma non prima delle ore 17.00, aspettando l’esito della prima tra Felix Auger-Aliassime ed Alexander Bublik, e sarà visibile in tv sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) di Sky e in streaming su NOW, SkyGo e Tennis TV.

Errani e Paolini aprono le danze alle WTA Finals 2025

Se l’ex numero uno al mondo è impegnato in quel di Parigi, toccherà a Sara Errani e Jasmine Paolini tenere alto il vessillo tricolore a Riad in occasione delle WTA Finals. La toscana sarà impegnata anche nel singolare, ma in coppia con l’ormai consolidata partner è stata inserita nel girone intitolato a Martina Navratilova. Le azzurre si presentano come leader della Race e bagneranno il loro esordio contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, sodalizio testa di serie numero 8. Il match andrà in scena sul campo centrale alle ore 13:30.

Paolini/Errani vs Muhammad/Schuurs: orario e dove vederla

L’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals contro la coppia Muhammad/Schuurs è in programma alle ore 13:30. Il match sarà visibile in chiaro su SuperTennis. La gara sarà disponibile anche sui canali di Sky Sport in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.