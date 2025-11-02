ATP Parigi LIVE: Sinner 6-4 su Auger-Aliassime. A Riad, solo quattro games per Paolini con Sabalenka

Domenica di fuoco per gli appassionati di tennis – a Parigi Jannik Sinner prova a conquistare l’ultimo titolo Masters 1000 disponibile nel 2025. In finale affronta Felix Auger-Aliassime, che vincendo nella capitale francese, oltre ad aggiudicarsi il suo primo titolo Masters 1000 in carriera, si assicurerebbe la partecipazione alle Nitto ATP Finals estromettendo Lorenzo Musetti.
Sabalenka b. Paolini 6-3 6-1
Un altro match a senso unico per le WTA Finals di quest’anno. In 66 minuti Aryna Sabalenka piega di potenza Jasmine Paolini e conquista la prima vittoria nel girone Stefanie Graf
Auger Aliassime 3-2
Il canadese per ora trova le risposte necessarie per risolvere i problemi presentatigli da Sinner e riesce a rimanere in linea di galleggiamento con il servizio
Sabalenka a un game dalla vittoria
Niente da fare per Jasmine Paolini, che non riesce a ricucire lo strappo con la bielorussa, ora avanti 6-3 5-1
Sabalenka 3-0 nel secondo set
Dopo un buon primo set, Paolini non sta riuscendo a contenere Sabalenka nel secondo. La n. 1 del mondo è avanti 3-0 “pesante” e servirà per mettere una seria ipoteca su questo primo singolare del gruppo Stefanie Graf
2°set: Auger Aliassime 1-0
Importante game di battuta tenuto da Felix Auger Aliassime in apertura di secondo set. Il canadese ha salvato due palle break ed è andato in vantaggio per la prima volta nel match
Sinner 6-4
Si chiude in 44 minuti il primo set della finale del Rolex Paris Masters di Parigi. Decisivo il break in apertura ottenuto da Jannik Sinner che poi non ha concesso chance sulla sua battuta a Felix Auger Aliassime, alla ricerca del suo primo titolo Masters 1000
Sabalenka 6-3
In 34 minuti Aryna Sabalenka porta a casa il primo set contro Jasmine Paolini. La toscana ha avuto due palle per il 4-4 sul 3-4 40-15 ma non è riuscita a riagganciare la bielorussa, che al servizio per il set ha messo a segno tre ace chiudendo la prima frazione di gioco
Sinner 4-3
A Parigi si prosegue seguendo la regola dei servizi. Fa ancora la differenza il break iniziale ottenuto da Sinner, che ha deliziato gli spettatori della La Defense Arena con un pallonetto vincente rimediando una palla frenata dal nastro e finita vicinissima alla rete
Controbreak Paolini
Jasmine Paolini confeziona un game stupendo per strappare la battuta (da 30-0) a Sabalenka e tornare in gara nel primo set. 4-3 Sabalenka, ma ora serve Paolini
Sabalenka subito 3-0
A Riad, partenza rapidissima per Aryna Sabalenka, che con una risposta di rovescio vincente strappa subito la battuta a Jasmine Paolini e scappa subito sul 3-0 nel primo set
Sinner 2-1
Con qualche titubanza di troppo, Auger Aliassime tiene la battuta nel terzo game e muove il punteggio nella sua casella, ma rimane comunque in svantaggio di un break
Subito break per Sinner
Inizio contratto per Felix Auger Aliassime, che commette un paio d’errori da fondocampo e cede subito la battuta a Sinner alla prima occasione. Inizio in salita per il canadese. 1-0 Sinner
A Riad Paolini sfida la n. 1 Sabalenka
Qualche migliaio di chilometri più a est, la n. 1 del tennis italiano Jasmine Paolini si appresta a giocare il suo primo match delle WTA Finals 2025 contro Aryna Sabalenka
Sinner e Auger Aliassime in campo
Con la ormai tradizionale entrata attraverso il corridoio di luci, Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime fanno il loro ingresso in campo davanti ai 17.500 spettatori della Defense Arena di Parigi