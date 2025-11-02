ATP

ATP Parigi LIVE: Sinner 6-4 su Auger-Aliassime. A Riad, solo quattro games per Paolini con Sabalenka

Segui con noi la diretta LIVE della giornata conclusiva del Rolex Paris Masters. Jannik Sinner sfida Auger-Aliassime per il primo titolo Masters 1000 stagionale. A Riad Jasmine Paolini scende in campo contro Aryna Sabalenka

Di Redazione
La Defense Arena - Parigi 2025 (foto Instagram @parisladefense_arena)


Domenica di fuoco per gli appassionati di tennis – a Parigi Jannik Sinner prova a conquistare l’ultimo titolo Masters 1000 disponibile nel 2025. In finale affronta Felix Auger-Aliassime, che vincendo nella capitale francese, oltre ad aggiudicarsi il suo primo titolo Masters 1000 in carriera, si assicurerebbe la partecipazione alle Nitto ATP Finals estromettendo Lorenzo Musetti.

Sabalenka b. Paolini 6-3 6-1Auger Aliassime 3-2Sabalenka a un game dalla vittoriaSabalenka 3-0 nel secondo set2°set: Auger Aliassime 1-0Sinner 6-4Sabalenka 6-3Sinner 4-3Controbreak PaoliniSabalenka subito 3-0Sinner 2-1Subito break per SinnerA Riad Paolini sfida la n. 1 SabalenkaSinner e Auger Aliassime in campo
5 min ago02/11/2025 16:26

Sabalenka b. Paolini 6-3 6-1

Un altro match a senso unico per le WTA Finals di quest’anno. In 66 minuti Aryna Sabalenka piega di potenza Jasmine Paolini e conquista la prima vittoria nel girone Stefanie Graf

6 min ago02/11/2025 16:25

Auger Aliassime 3-2

Il canadese per ora trova le risposte necessarie per risolvere i problemi presentatigli da Sinner e riesce a rimanere in linea di galleggiamento con il servizio

11 min ago02/11/2025 16:20

Sabalenka a un game dalla vittoria

Niente da fare per Jasmine Paolini, che non riesce a ricucire lo strappo con la bielorussa, ora avanti 6-3 5-1

21 min ago02/11/2025 16:10

Sabalenka 3-0 nel secondo set

Dopo un buon primo set, Paolini non sta riuscendo a contenere Sabalenka nel secondo. La n. 1 del mondo è avanti 3-0 “pesante” e servirà per mettere una seria ipoteca su questo primo singolare del gruppo Stefanie Graf

23 min ago02/11/2025 16:08

2°set: Auger Aliassime 1-0

Importante game di battuta tenuto da Felix Auger Aliassime in apertura di secondo set. Il canadese ha salvato due palle break ed è andato in vantaggio per la prima volta nel match

32 min ago02/11/2025 15:59

Sinner 6-4

Si chiude in 44 minuti il primo set della finale del Rolex Paris Masters di Parigi. Decisivo il break in apertura ottenuto da Jannik Sinner che poi non ha concesso chance sulla sua battuta a Felix Auger Aliassime, alla ricerca del suo primo titolo Masters 1000

40 min ago02/11/2025 15:51

Sabalenka 6-3

In 34 minuti Aryna Sabalenka porta a casa il primo set contro Jasmine Paolini. La toscana ha avuto due palle per il 4-4 sul 3-4 40-15 ma non è riuscita a riagganciare la bielorussa, che al servizio per il set ha messo a segno tre ace chiudendo la prima frazione di gioco

50 min ago02/11/2025 15:41

Sinner 4-3

A Parigi si prosegue seguendo la regola dei servizi. Fa ancora la differenza il break iniziale ottenuto da Sinner, che ha deliziato gli spettatori della La Defense Arena con un pallonetto vincente rimediando una palla frenata dal nastro e finita vicinissima alla rete

51 min ago02/11/2025 15:40

Controbreak Paolini

Jasmine Paolini confeziona un game stupendo per strappare la battuta (da 30-0) a Sabalenka e tornare in gara nel primo set. 4-3 Sabalenka, ma ora serve Paolini

1 hr 6 min ago02/11/2025 15:25

Sabalenka subito 3-0

A Riad, partenza rapidissima per Aryna Sabalenka, che con una risposta di rovescio vincente strappa subito la battuta a Jasmine Paolini e scappa subito sul 3-0 nel primo set

1 hr 6 min ago02/11/2025 15:25

Sinner 2-1

Con qualche titubanza di troppo, Auger Aliassime tiene la battuta nel terzo game e muove il punteggio nella sua casella, ma rimane comunque in svantaggio di un break

1 hr 14 min ago02/11/2025 15:17

Subito break per Sinner

Inizio contratto per Felix Auger Aliassime, che commette un paio d’errori da fondocampo e cede subito la battuta a Sinner alla prima occasione. Inizio in salita per il canadese. 1-0 Sinner

1 hr 24 min ago02/11/2025 15:07

A Riad Paolini sfida la n. 1 Sabalenka

Qualche migliaio di chilometri più a est, la n. 1 del tennis italiano Jasmine Paolini si appresta a giocare il suo primo match delle WTA Finals 2025 contro Aryna Sabalenka

1 hr 26 min ago02/11/2025 15:05

Sinner e Auger Aliassime in campo

Con la ormai tradizionale entrata attraverso il corridoio di luci, Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime fanno il loro ingresso in campo davanti ai 17.500 spettatori della Defense Arena di Parigi

