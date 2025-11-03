ATP Atene: Wawrinka supera Van de Zandschulp e sfiderà Musetti agli ottavi

La prima giornata dell’Hellenic Championship di Atene ha regalato spettacolo con alcuni match estremamente combattuti, inaugurando nel migliore dei modi il nuovo torneo ATP 250 greco. Ad aprire il programma è stato Damir Dzumhur, che ha dominato Jack Fearnley con un netto 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco, imponendo da subito il suo ritmo e sfruttando una maggiore sicurezza al servizio. Subito dopo, il qualificato Eliot Spizzirri ha avuto la meglio sul serbo Laslo Djere in una sfida altalenante chiusa 1-6 7-6(6) 6-2 e avendo ottenuto due punti in meno dell’avversario.

Tra i match di spicco, il veterano Stan Wawrinka, attualmente numero 159 del ranking ATP, ha piegato Botic van de Zandschulp, numero 80 del mondo, rimontando da un set di svantaggio e terminando con il punteggio di 2-6 7-6(5) 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco: il campione svizzero era stato a due punti dalla sconfitta, ma alla fine ha resistito grazie al suo rovescio lungolinea sempre fenomenale e a un pubblico ateniese pronto a supportarlo. Con questa vittoria, Wawrinka si qualifica agli ottavi dove affronterà Lorenzo Musetti, numero 9 del mondo e seconda testa di serie del torneo, in un confronto generazionale molto atteso.

Importante successo anche per Miomir Kecmanovic che ha superato Kamil Majchrzak 7-6(4) 7-6(4) in un match equilibrato e ricco di intensità: il serbo sarà il prossimo avversario dell’altro italiano in tabellone, Luciano Darderi, testa di serie numero 3, in un incrocio che si preannuncia intenso.

Tra gli altri incontri di giornata, Vit Kopriva ha sorpreso Reilly Opelka con un convincente 6-4 6-3, sfruttando la scarsa mobilità dell’americano che negli ultimi tempi non appare in ottima forma, mentre il francese Alexandre Muller, testa di serie numero 5, ha superato Jan-Lennard Struff 6-3 2-6 7-6(6), firmando un successo importante davanti al pubblico di casa. Il transalpino, dopo aver annullato un match point e essere stato sotto 0-4 nel tie-break, ha completato una rimonta di grande carattere, confermando la sua capacità di esaltarsi nei momenti di lotta. Struff, visibilmente frustrato per l’occasione sprecata, non l’ha presa affatto bene, lasciando il campo tra qualche gesto di stizza.