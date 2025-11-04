ATP Finals, Sinner torna a Torino da numero uno: nel mirino titolo e conferma al vertice

Dopo i trionfi di Vienna e Parigi, Jannik Sinner è pronto a chiudere la sua straordinaria stagione con l’ultimo grande appuntamento dell’anno: le ATP Finals di Torino. Il nuovamente numero uno del mondo arriva nel capoluogo piemontese con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e confermarsi come il dominatore assoluto del circuito indoor. Reduce da settimane di tennis impeccabile, l’altoatesino si presenta da principale favorito in una Inalpi Arena che si preannuncia gremita in ogni ordine di posto per sostenere il campione azzurro.

Sinner – così come si evince dai video postati sui social (e più in particolare su X) – è arrivato a Torino (guidando da solo da Montecarlo) con la consueta discrezione e la concentrazione di chi sa di avere una grande responsabilità sulle spalle: fare bene davanti al pubblico di casa, per chiudere nel migliore dei modi un’altra stagione da sogno. Ad accoglierlo nel capoluogo piemontese c’era il suo allenatore Darren Cahill, pronto a seguirlo passo dopo passo in questa nuova sfida.

Il campione di San Candido ha poi pernottato presso il centralissimo e super lussuoso hotel Principi di Piemonte, prima di svegliarsi all’alba per recarsi al J-Medical – il centro medico della Juventus – dove si è sottoposto ad alcune visite di routine. Al ritorno, il bagno di folla: tantissimi tifosi lo hanno atteso davanti all’hotel per un saluto, una foto o un autografo, segno dell’affetto e dell’entusiasmo che circondano l’azzurro in queste ore.

L’attesa nel capoluogo piemontese è altissima e l’atmosfera si annuncia elettrica per accogliere il numero uno del ranking maschile, pronto a difendere il trono conquistato lo scorso anno. L’obiettivo è chiaro: confermarsi campione e, possibilmente, mantenere la vetta del ranking mondiale. Per restare numero uno, però, Jannik dovrà non solo vincere il torneo, ma anche sperare che Carlos Alcaraz non superi le due vittorie complessive tra fase a gironi e quella a eliminazione diretta.

Una sfida nella sfida, che promette di rendere ancora più avvincente l’ultimo capitolo di una stagione da sogno.