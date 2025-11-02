ATP Parigi: Sinner stende Auger Aliassime e torna numero uno al mondo

[2] J. Sinner b. [9] F. Auger-Aliassime 6-4 7-6(4)

Sono passati 56 giorni da quell’amara notte di Flushing Meadows, dove Carlitos Alcaraz si riprese, di forza, il primato nel ranking sconfiggendo Jannik Sinner nell’atto decisivo dello US Open. Poco meno di due mesi dopo, l’azzurro è tornato sul tetto del mondo, grazie al titolo conquistato nell’ultimo Masters 1000 della stagione, a La Defense Arena di Parigi.

A farne le spese è stato Felix Auger-Aliassime, che nella seconda finale ‘1000’ della sua carriera si è arreso alla legge dell’altoatesino, dominatore assoluto del primo set. Più umano, invece, nel secondo parziale, dove il tiebreak ha incoronato l’azzurro come nuovo vincitore di Parigi, e nuovo numero uno del mondo. “Alla mia squadra, grazie per avermi spinto al limite. È stata una settimana incredibile e gli ultimi due mesi sono stati fantastici – ha detto Jannik nell’intervista post-match – Oggi è un giorno davvero speciale“. Il neo-campione di Parigi, ha messo in cassaforte la 26^ vittoria consecutiva indoor, scavalcando il leggendario Pete Sampras (25). Parole al miele, quelle dell’azzurro, rivolte al finalista de La Defense, mostratosi in questo finale di stagione, uno dei tennisti più temibili sul cemento indoor: “Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione. Sei stato in una posizione molto difficile per tutta la settimana. Spero che giocando ti ripaghi, giocando a Torino. Congratulazioni a te e a tutta la tua squadra. Sei una delle persone più simpatiche del tour. Se continui a giocare così, sono sicuro che otterrai grandi risultati. Ti auguro il meglio per il resto della stagione, ma anche per il resto della tua carriera. Sei fantastico”.

La sconfitta del canadese nell’ultimo atto del masters francese, rimanda il discorso “Finals” alla prossima settimana, durante la quale Auger-Aliassime e Musetti si sfideranno in un tete a tete a distanza per ottenere la qualificazione al torneo dei maestri. Il carrarino giocherà ad Atene, mentre il canadese a Metz.

Primo Set: Aliassime teso. Sinner concede le briciole al servizio

Inizia in salita la seconda finale ‘1000’ della carriera di Auger-Aliassime, contratto con i colpi da fondo nel primo game del match. Tre errori consecutivi di Felix, consegnano dopo pochi istanti il primo break a Sinner, indisturbato nei primi due giochi. Aliassime riesce a sopravvivere al momento critico, durante il quale, assalito dalla tensione, rischia di far scappar via l’azzurro nel punteggio. Il servizio dà una gran mano al canadese, che minimizza i disastri col rovescio, restando in scia al numero due del mondo.

Nonostante il gap tra i due, nel punteggio, non sia così abissale, la sensazione di vulnerabilità del canadese mette Jannik nelle condizioni di giocare ancor più sciolto, ed è proprio nel quinto game che il canadese mostra le sue fragilità, colpendo in modo poco convincente uno smash all’interno di uno scambio ribaltato da Sinner.

L’azzurro non fa una grinza, dà l’impressione di non sbagliare mai, divertendosi a muovere Aliassime con delle traiettorie strette e velenosissime. Jannik viaggia su percentuali alte al servizio, il canadese non può fare altro che consegnare il primo set all’avversario, conquistato con lo score di 6-4

Secondo Set: il canadese resta a galla, ma il tiebreak incorona Sinner

Si scrolla di dosso la tensione Auger-Aliassime, dopo esser uscito indenne da un primo game complicatissimo al servizio, dove un doppio fallo lo ha quasi costretto a cedere il break “a freddo”, compromettendo anche il secondo parziale. Sinner continua a martellare il canadese con dei dritti incrociati radenti, ma il numero 9 del seeding non si arrende, accettando la grande sofferenza dietro la linea di fondo campo, e remando, tentando di resistere agli attacchi eccezionali del nativo di San Candido. Felix pesca un paio di jolly, anche col suo colpo meno brillante, il rovescio.

Jannik più umano, nel secondo parziale, sul ritmo del servizio. Qualche seconda di troppo, e un doppio fallo realizzato al sesto game, mette Sinner dinanzi a un primo momento di “pressione”, risolto con una smorzata impeccabile, e imprendibile per Aliassime. Nel gioco successivo, è il canadese ad andare 0-30 nel punteggio, per merito di un Sinner straordinario nei primi due punti in risposta. Felix pesca l’incrocio delle righe, dimezzando lo svantaggio, ma successivamente, si scompone del tutto col dritto, consegnando a Sinner l’opportunità di break. Il canadese si aggrappa al suo caro amico “servizio”, fulminando l’azzurro con un ace, e restando a galla. Nel contempo, la supremazia tricolore lascia spazio ad un coraggioso Auger-Aliassime, più centrato e meno sprecone della prima frazione di gioco. Il secondo set termina al tiebreak, premiando un Sinner perfetto, che con lo score di 7-4, si riprende la corona da numero uno del mondo.