Italiani in campo martedì 4 novembre: Paolini, Passaro e il derby Sonego-Cobolli. A che ora e dove vederli

Saranno quattro gli italiani in campo in questo martedì 4 novembre, impegnati tra Metz e le WTA Finals, con Jasmine Paolini che si gioca la qualificazione.

A Riad le Finals entrano nel vivo con Jasmine Paolini che proverà a staccare il pass per le semifinali dopo la sconfitta all’esordio con Aryna Sabalenka. La toscana affronta l’americana Coco Gauff: entrambe hanno perso i rispettivi match inaugurali, e una sconfitta comprometterebbe i sogni di qualificazione in semifinale. Jasmine giocherà il primo match di giornata alle ore 15.

Spostandoci a Metz, per il Moselle Open, troviamo tre italiani in campo con tanto di derby. Francesco Passaro affronterà il 2005 belga Alexander Blockx, ormai prossimo all’ingresso in Top 100. Il perugino si è conquistato un posto nel main draw dopo essere stato testa di serie n° 5 delle qualificazioni. Il suo match sarà il secondo sul campo 1.

Mentre come primo match del programma serale – non prima delle 18 – ci sarà il piatto forte di giornata: il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. I due si affronteranno per la prima volta nel circuito maggiore: non ci sono infatti precedenti. Il giovane romano arriva a Metz dopo un 2025 da incorniciare, avendo conquistato i primi due tornei ATP della carriera: l’ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Bucarest. Dall’altra parte della rete Sonego è un veterano del torneo francese, che nel 2022 vinse superando in finale il kazako Alexander Bublik.

Italiani in campo martedì 4 novembre

WTA Finals, [8] J. Paolini – [3] C. Gauff: ore 15:00, Centre Court

ATP Metz, [Q] F. Passaro – [NG] A. Blockx, Court 1, secondo match, ore 13:30 circa

ATP Metz, [4] F. Cobolli – L. Sonego, Centre Court, quarto match, non prima delle ore 18:00

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis.