Classifica WTA: prima volta in top20 per Victoria Mboko

Sono stabili le prime 17 del ranking. Paolini si conferma all’ottavo posto e terminerà la stagione in top10. Fuori dalle venti Diana Shnaider

Di Claudio Gilardelli
Victoria Mboko - Montreal 2025 (foto Florin Baltatoiu)

Mentre le prime otto del mondo sono impegnate nell’ultimo grande torneo dell’anno, nella classifica odierna si distinguono le tenniste di seconda fascia che hanno partecipato ai WTA 250 della scorsa settimana. Al Prudential Hong Kong Tennis Open di Hong Kong si impone Victoria Mboko. La giovane canadese, dopo aver vinto il primo WTA 1000 a Montreal questa estate, coglie il secondo successo della carriera ed entra per la prima volta in top20. Al Jiangxi Open di Jiujang, Anna Blinkova torna al successo e conquista una vittoria che le permette di risalire di ben 32 posizioni in classifica. Nonostante questo significativo progresso, la russa rimane lontana dal suo miglior ranking, il n.34, che resta il suo piazzamento più alto, risalente però ad agosto 2023. Infine, al Chennai Open, Janice Tjen si aggiudica il trofeo e, con i punti conquistati in India, si avvicina alla top50. Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini è attualmente all’ottavo posto e non potrà peggiorare questo piazzamento dopo Riad, mentre Elisabetta Cocciaretto guadagna cinque posizioni, dopo essersi spinta fino agli ottavi in Cina.

