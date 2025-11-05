Intesa Sanpaolo, host partner delle Nitto ATP Finals

Le Nitto ATP Finals di Torino, giunte nel 2025 alla quinta edizione, sono uno dei più importanti eventi internazionali che si tengono in Italia. Con il titolo di Host Partner, partner ospitante, Intesa Sanpaolo partecipa in prima persona a quella che è una vetrina internazionale straordinaria per la città e per l’intero Paese.

Come Host Partner, il Gruppo, che ha in Torino una delle sue città più importanti, è “il padrone di casa” della manifestazione e promuove diverse iniziative, tra cui:

Un ace per la ricerca: iniziativa a supporto della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo per la realizzazione di progetti a favore della ricerca. A supporto dell’acquisto di un Celloscopio, una nuova tecnologia di ultima generazione che permette cure sempre più personalizzate La Banca donerà 100 euro per ogni ACE segnato durante i match fino al 14 novembre, 500 euro per ogni ACE delle semifinali del 15 novembre, mentre per le finali di domenica 16 novembre la donazione sarà di mille euro. Inoltre, sarà attiva su Forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo, una campagna di raccolta fondi in modo che tutti possano contribuire al sostegno della Fondazione. L’anno scorso, grazie alla raccolta fondi e ai 372 ACE segnati dai campioni, Intesa Sanpaolo ha donato 125.222 euro.

Il ‘Commentatore inconsueto’: l’idea del Commentatore inconsueto nasce nel 2022 con l’obiettivo di sottoporre il tennis all’analisi irrituale di chi, tra il serio e il faceto, lo commenta da profano a partire dal suo vissuto. Il protagonista dell’edizione 2025 è Lorenzo Luporini, autore, presentatore e divulgatore nelle scuole e nelle università per la Fondazione Gaber.

Tennis inclusivo: giovedì 13 novembre, Intesa Sanpaolo e FITP organizza per le persone senza disabilità, nel campo di allenamento dell’Inalpi Arena, un’esperienza di tennis in carrozzina per favorire l’immedesimarsi nella condizione delle persone con disabilità e sensibilizzare all’inclusione, in linea con l’impegno della Banca. Cogliere il potenziale di ogni persona costituisce una grande opportunità di crescita e di integrazione per il singolo e per la collettività, un’opportunità che è anche un obiettivo. La prova di tennis in carrozzina, che si ripete dopo il successo dell’anno scorso, è preceduta dalla dimostrazione di atleti professionisti di wheelchair tennis.

Fan Village: sempre più al centro dell’esperienza di giocatori, fan e partner delle Nitto ATP Finals c’è il Fan Village che accoglie lo stand di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Qui si svolgono numerose iniziative di engagement per il pubblico: un flipper, un photobooth immersivo a tema tennis per lasciare un ricordo, distribuzione gadget e l’opportunità di incontrare personalità e testimonial. Jasmine Paolini, prima italiana finalista a Wimbledon e vincitrice della medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, è attesa nel pomeriggio di domenica 9 novembre, inoltre mercoledì 12 novembre alle ore 16.00 è in programma, sul palco principale, la presentazione del libro “Flying Racquets. Oltre la rete” di Ray Giubilo, edito Allemandi.

Intesa Sanpaolo Ball Person Academy: come gli anni scorsi, Intesa Sanpaolo ha deciso di ‘adottare’ la scuola di raccattapalle per le Nitto ATP Finals, organizzata dalla FITP, dalla quale sono stati selezionati i ballboys e le ballgirls. Quello dei raccattapalle è un ruolo per il quale serve una disciplina precisa che va appresa. Se un torneo viene apprezzato dai giocatori, il merito è anche loro, dei ragazzi e delle ragazze sempre con gli occhi fissi sulla palla, per recuperarla nel momento stesso in cui si conclude lo scambio, pronti a raccoglierle e passarle a chi serve, per il punto successivo.

Inoltre, alle Gallerie d’Italia – Torino, che ha ospitato il Trophy Tour, Intesa Sanpaolo offre l’ingresso gratuito ai possessori di un biglietto delle partite delle Nitto ATP Finals 2025 e a un accompagnatore, dietro presentazione del biglietto stesso.

L’adesione di Intesa Sanpaolo a questa manifestazione conferma l’impegno della Banca nel promuovere e diffondere valori fondamentali per la crescita e la formazione degli individui: la sana competitività, il rispetto delle regole, il fair play, principi fondanti della società civile e principi con cui ci misuriamo ogni giorno nella nostra attività di Banca verso le persone e verso le imprese.

Per il Gruppo lo sport è un bene comune, un patrimonio collettivo da proteggere, condividere e da raccontare attraverso un universo di storie ed esperienze, è innovazione e sostenibilità, ma soprattutto inclusione e partecipazione. Per Intesa Sanpaolo è importante che lo sport sia di tutti: del campione, ma anche di chi sogna di diventarlo, dei tifosi e di chi incoraggia i più giovani a raggiungere i propri sogni.

Comunicato stampa