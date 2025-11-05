WTA Finals: forfait Keys, Rybakina sfida e batte la subentrante Alexandrova

Cambio di programma nel Round Robin delle WTA Finals. Dopo aver disputato i primi due match del girone, la statunitense Madison Keys ha deciso di dare forfait per l’ultima sfida contro Elena Rybakina. La vincitrice dell’Australian Open 2025 era stata già matematicamente eliminata a seguito della sconfitta rimediata dalla connazionale Anisimova, che aveva certificato la sua uscita dal torneo delle 8 maestre.

Poco prima del suo ingresso in campo contro la kazaka, la WTA ha annunciato che Keys non avrebbe preso parte all’incontro per motivi di salute, lasciando spazio alla seconda riserva delle Finals, Ekaterina Alexandrova. In realtà, doveva essere la russa Andreeva a sfidare Rybakina, in quanto prima riserva, ma la giovanissima Mirra ha abdicato a causa di condizioni fisiche non ottimali.

Rybakina-Alexandrova è stata una sfida pleonastica, poiché anche se la russa avesse portato a casa la vittoria, non avrebbe avuto altri incontri a disposizione per qualificarsi. Mentre la kazaka, proveniente da due sigilli consecutivi, era già certa di approdare in semifinale a Riad.

[6] E. Rybakina b. [10] E. Alexandrova 6-4 6-4

Non ha storia l’ultimo incontro del Round Robin di Elena Rybakina, che non si è affatto rilassata contro la subentrante Alexandrova, demolita in un’ora scarsa di gioco. La russa è riuscita ad impensierire la numero 6 del seeding soltanto nelle fasi iniziali dell’incontro, ma successivamente la kazaka ha imposto un ritmo martellante, insostenibile per l’avversaria, disinteressata – per certi aspetti – a dar l’anima in incontro privo di valore ai fini del torneo stesso. L’assolo di Rybakina rende impossibile la vita ad Alexandrova, che dopo aver ceduto il primo parziale, scompare dai radar, consegnando la terza vittoria consecutiva all’ex numero 3 del mondo.