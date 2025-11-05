WTA

WTA Finals: forfait Keys, Rybakina sfida e batte la subentrante Alexandrova

La prima riserva, Andreeva, non è scesa in campo poiché non in condizioni ottimali. Alexandrova sconfitta in due set dalla già qualificata kazaka

Di Pietro Sanò
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Elena Rybakina – WTA Finals 2025 (foto via Twitter @WTAFinalsRiyadh)

Cambio di programma nel Round Robin delle WTA Finals. Dopo aver disputato i primi due match del girone, la statunitense Madison Keys ha deciso di dare forfait per l’ultima sfida contro Elena Rybakina. La vincitrice dell’Australian Open 2025 era stata già matematicamente eliminata a seguito della sconfitta rimediata dalla connazionale Anisimova, che aveva certificato la sua uscita dal torneo delle 8 maestre.

Poco prima del suo ingresso in campo contro la kazaka, la WTA ha annunciato che Keys non avrebbe preso parte all’incontro per motivi di salute, lasciando spazio alla seconda riserva delle Finals, Ekaterina Alexandrova. In realtà, doveva essere la russa Andreeva a sfidare Rybakina, in quanto prima riserva, ma la giovanissima Mirra ha abdicato a causa di condizioni fisiche non ottimali.

Rybakina-Alexandrova è stata una sfida pleonastica, poiché anche se la russa avesse portato a casa la vittoria, non avrebbe avuto altri incontri a disposizione per qualificarsi. Mentre la kazaka, proveniente da due sigilli consecutivi, era già certa di approdare in semifinale a Riad.

[6] E. Rybakina b. [10] E. Alexandrova 6-4 6-4

Non ha storia l’ultimo incontro del Round Robin di Elena Rybakina, che non si è affatto rilassata contro la subentrante Alexandrova, demolita in un’ora scarsa di gioco. La russa è riuscita ad impensierire la numero 6 del seeding soltanto nelle fasi iniziali dell’incontro, ma successivamente la kazaka ha imposto un ritmo martellante, insostenibile per l’avversaria, disinteressata – per certi aspetti – a dar l’anima in incontro privo di valore ai fini del torneo stesso. L’assolo di Rybakina rende impossibile la vita ad Alexandrova, che dopo aver ceduto il primo parziale, scompare dai radar, consegnando la terza vittoria consecutiva all’ex numero 3 del mondo.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Ranking ATP: Sinner torna in vetta. FAA & Musetti, ultimo treno per Torino
Ranking
Siniakova n. 1 di fine anno in doppio per la quinta volta. Eguagliata Navratilova
WTA
ATP Atene: Darderi subisce la rimonta di Kecmanovic, ko all’esordio
ATP
Vino, l’Asti Docg nei calici delle Nitto ATP Finals per il quinto anno consecutivo
ATP