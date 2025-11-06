I vincitori dell’Ubicontest verranno annunciati in diretta sul nostro canale YouTube

Cari lettori di Ubitennis e partecipanti all’Ubicontest, ciao! 👋🏻

﻿﻿Sabato 8 novembre alle ore 19:30 ci vediamo in diretta streaming sul nostro canale YouTube per annunciare i vincitori di tutti i premi di Ubicontest 2025! 🏆

I vincitori dei biglietti per le Nitto ATP Finals sono già stati contattati (per motivi logistici), ma in palio ci sono ancora tantissimi premi, molti dei quali gentilmente offerti dai nostri partner Dunlop e Acqua Valmora 🩵

🎟️ 6 biglietti per Montecarlo 2026

🎟️ 6 Biglietti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 e 4 biglietti per il Ground

🎾 4 racchette Dunlop

😎 1 kit completo Dunlop (2 racchette, borsa, matassa, completo, calzini, scarpe, polsini, felpa)

👟 3 paia di scarpe da tennis by Dunlop

🎾 1 cartone di palline Dunlop (18 tubi)

💦 10 asciugamani degli IBI Acqua Valmora

🧢 e per finire 20 cappellini Ubitennis!!

Non mancare: sarà l’occasione per vivere insieme il gran finale della stagione e scoprire i vincitori live con tutta la community 💚

📅Quando: Sabato 8 novembre, dalle ore 19:30

📺Dove: canale YouTube Ubitennis

﻿﻿﻿A prestissimo!

PS. Se non potrai seguire la diretta streaming, nessun problema: se sarai tra i vincitori ti contatteremo personalmente via email dandoti tutte le istruzioni per ricevere il premio 🏆