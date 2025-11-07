ATP Finals, Alcaraz: “Allenarsi con Sinner è sempre positivo. Djokovic? Ha il diritto di decidere”

Nel giorno dedicato al Media Day delle ATP Finals 2025 di Torino, il protagonista più atteso del Gruppo Jimmy Connors, Carlos Alcaraz, ha aperto la serie di conferenze stampa offrendo le sue impressioni alla vigilia del torneo. Lo spagnolo, reduce da una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, si è presentato con il consueto sorriso e una rinnovata determinazione, pronto a chiudere l’anno nel migliore dei modi sul veloce indoor della Inalpi Arena. Tra bilanci personali, analisi tecniche e riflessioni sul livello dei suoi avversari, Alcaraz ha condiviso il suo stato d’animo e le aspettative in vista dell’esordio, lasciando trasparire la voglia di tornare protagonista sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale.

D: Questa è una grande settimana per te, non solo perché cerchi di vincere il tuo primo trofeo delle Finals, ma anche perché stai lottando per il numero uno del mondo. Raccontaci la tua motivazione per vincere.

Carlos Alcaraz: “Sì, è davvero importante. Penso che questo sia uno dei migliori e più importanti tornei che abbiamo nel circuito. Fin dall’inizio dell’anno si lavora per qualificarsi a questo torneo, quindi è davvero speciale. Sono molto entusiasta e motivato a fare una buona prestazione qui, a giocare al massimo livello. Mi sono dato la possibilità di provare a vincere, quindi vediamo come andrà. Ovviamente c’è in palio anche il numero uno del mondo, quindi penso che sarà molto interessante per il pubblico guardare le partite, perché tutto è molto equilibrato. Credo che sarà una settimana davvero interessante“

D: Oggi ti sei allenato con Jannik. Non è la prima volta, ma è interessante. Di chi è stata l’idea di allenarvi insieme e che tipo di informazioni hai ricavato da quell’allenamento? Cosa hai imparato da Jannik oggi?

Carlos Alcaraz: “Beh, prima di tutto penso che gli allenamenti, in ogni torneo, servano a entrare nel ritmo. Qui siamo arrivati un paio di settimane prima, quindi faceva parte della programmazione. E mi sono chiesto: “Perché no?” È normale allenarsi con vari giocatori, e allenarsi con Jannik è sempre positivo per restare in forma. Non c’è molto da “imparare” da una sessione, perché ci siamo già affrontati molte volte e ci conosciamo bene, sappiamo cosa aspettarci in partita. È solo questione di trovare sensazioni, colpire bene la palla, abituarsi alle condizioni. Ma è stato un privilegio allenarmi di nuovo con Jannik“

D: Questa mattina la gente è rimasta sorpresa nel vederti ridere e scherzare con Jannik alla fine dell’allenamento. Come definiresti il vostro rapporto?

Carlos Alcaraz: “E’ molto buono. Il rapporto che abbiamo è davvero positivo. È una bravissima persona, e ha intorno a sé persone fantastiche, il che è sempre bello. Passiamo del tempo insieme anche fuori dal campo, parliamo di vita, non solo di tennis. Forse la gente resta sorpresa perché pensa che, siccome siamo rivali e lottiamo per grandi obiettivi come il numero uno, dovremmo essere nemici. Ma non è così. Quando scendiamo in campo, sì, vogliamo vincere entrambi, ma appena finisce la partita e ci stringiamo la mano, siamo semplicemente due persone normali. Sono felice del rapporto che abbiamo, penso che sia qualcosa di bello anche per lo sport“

D: Hai menzionato la lotta con Jannik per il numero uno. Che sensazioni ti dà e quanto conta per te durante l’anno?

Carlos Alcaraz: “Essere numero uno a fine anno è un obiettivo importante per me. È stato un anno difficile, onestamente, perché all’inizio non ci pensavo troppo. Ma col passare della stagione è diventato un traguardo significativo. Sono molto motivato a giocare bene, cercare di fare del mio meglio qui e guadagnare punti per finire l’anno al primo posto. Vincere questo torneo e chiudere come numero uno vanno di pari passo, quindi è una motivazione doppia. Sarà una settimana importante e spero di fare bene“

D: Cosa pensi del fatto che un giocatore (Djokovic, ndr.) possa decidere all’ultimo minuto se partecipare o meno, creando problemi non solo agli organizzatori e ai tifosi, ma anche ai colleghi che non sanno se giocheranno o no. Qual è il tuo punto di vista?

Carlos Alcaraz: “Sì, è una situazione difficile per tutti, ma ha il diritto di decidere. Ha giocato per tanti anni a un livello straordinario, ha vinto molte volte questo torneo. Forse non è la situazione ideale, ma alla fine è una sua decisione e dobbiamo rispettarla“

D: Riguardo al tuo rapporto con Jannik: parlate mai di moda? Ti è mai capitato di suggerirgli di cambiare colore di capelli o qualcosa del genere?

Carlos Alcaraz: “Ne abbiamo parlato qualche volta! Ma mi ha detto che gli piace così com’è, quindi per ora resta così. Magari in futuro cambierà idea, chi lo sa! Ma no, in generale non parliamo di moda. Parliamo del più e del meno, della vita, della famiglia, a volte di calcio… dipende dall’umore del giorno. Ma sì, ogni tanto parliamo anche di cose non legate al tennis“