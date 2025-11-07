Karen Khachanov annuncia l’addio al coach Clavet

Novità in vista per Karen Khachanov. Nel 2026 il russo non sarà affiancato dall’ormai storico allenatore José Clavet. Come si legge sul profilo Instagram dell’attuale numero 18 del mondo, dopo sei anni finisce il sodalizio che ha contribuito a impreziosire la sua bacheca con tre trofei – Zhuhai nel 2023, Doha e Almaty nel 2024.

“Dopo quasi sei anni insieme, la nostra collaborazione professionale è giunta al termine. Che avventura straordinaria è stata. Sono davvero grato a Pepo per aver fatto parte del mio team e per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme” scrive Khachanov.

“È una delle persone più positive e dal cuore più grande che conosca. Più che un grande allenatore, è diventato un vero amico e parte della mia famiglia allargata. Continueremo sicuramente a sostenerci lungo il cammino. Muchas gracias, Pepotrof, per tutto: per avermi spronato ogni giorno, per la tua dedizione e per aver creduto in me“.

Grazie alla finale raggiunta al Master 1000 di Toronto, Karen ha ritrovato, seppur per poco, la top 10. Poi qualcosa non è andato nel verso giusto, con eliminazioni precoci in ogni torneo affrontato, soprattutto allo US Open, dove è stato sconfitto da Kamil Majchrzak al secondo turno, da vantaggio di 2 set a 0.

Nel 2026 il russo proverà a tornare tra i migliori 10 giocatori del mondo, vedremo con quale allenatore al suo fianco.