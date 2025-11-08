A1 maschile, ultima giornata di regular season, è tempo di verdetti

Nella sesta giornata del Girone 1 il CT Palermo (potenza, Piraino, Surano ed il tedesco Oetzbach), terzo in classifica, tenta l’impresa di conquistare la seconda posizione – che significa permanenza in A1 anche per il prossimo anno – nella sfida casalinga con il neo promosso Match Ball Firenze Country Club (J.Berrettini, G.Ferrari, L.Sciahbasi ed il rumeno Jianu), primatista e già qualificato ai play-off. Ecco le parole del capitano Davide Cocco.

“Domenica proveremo a vincere la seconda gara davanti al nostro pubblico e poi vedremo cosa accadrà a Crema dove onestamente ritengo complicato che il Park Genova possa strappare dei punti, però spesso il tennis ci ha abituato a sorprese. Se capiterà di disputare i playout faremo di tutto per mantenere la categoria con la consapevolezza che se avremo la rosa al completo siamo nelle condizioni di non dover temere nessuna squadra”.

A disposizione dei due capitani, la consueta pattuglia di atleti siciliani con Luca Potenza fino ad oggi imbattuto sia in singolare che nel doppio. Lo straniero presente sarà per la seconda volta consecutiva il tedesco 28enne Adrian Oetzbach.Nell’altra sfida il TC Crema (Bonadio, Bresciani, Vincent Ruggeri), campione uscente, secondo in classifica, riceve il Park Tennis Club Genova, semifinalista nella passata edizione, ma ancora a zero punti e sicuro di giocare i play-out.

Anche per lo Sporting Club Sassuolo (Nardi, Dalla Valle, Federico Arnaboldi) l’impegno casalingo con il Santa Margherita Ligure – nel 2024 uscito di scena in semifinale con qualche rimpianto e quest’anno già qualificato ai play-off con obiettivi ambiziosi -, è di vitale importanza per conservare la seconda posizione. Nell’altra sfida del Girone 2 il CT Vela Messina, campione d’Italia due anni fa, ospita il neo promosso Junior Tennis Perugia di Passaro e Giannessi, sperando anche in un passo falso di Sassuolo.

Un turno senza troppe ansie anche per la primatista del Girone 3, il CTD Massa Lombarda (Rottoli, Bilardo, Zeppieri ed il giovane Vasamì), già qualificata ai play-off, impegnata a Roma contro l’Eur Sporting Club (Ciavarella, Giunta e Giustino), al quale basta un pareggio per assicurarsi la seconda posizione. Nell’altro incontro il TC Rungg Sudtirol (Agamenone, Napolitano e l’argentino Etcheverry tra gli altri), finalista lo scorso anno, affronta in casa il TC Sinalunga Siena, vincitore dello scudetto 2022 ma ultimo in classifica con un punto soltanto. Per evitare i play-out, però, agli altoatesini non basta solo vincere.

Con in mano già il pass per le semifinali/play-off il Selva Alta Vigevano (Ocleppo, Beraldo, Baldi e l’argentino Tringelliti) ospita la “matricola” CT Zavaglia Ravenna (Caniato, Valleta e il bosniaco Fatic). Nell’altro incontro del Girone 4 al TC Italia di Travaglia, secondo in classifica, basta un pareggio nella sfida di Forte dei Marmi contro l’altra neopromossa, il Tennis Comunali Vicenza, per assicurarsi un posto nel massimo campionato a squadre anche per il 2026.