L’eccellenza è una scelta: Lavazza e Sinner insieme fino al 2030

Jannik Sinner, n.2 del mondo e miglior tennista italiano di sempre, ha rinnovato il proprio rapporto commerciale con il noto marchio di caffé italiano. Due simboli di eccellenza tricolore nel mondo. Riportiamo di seguito il comunicato Lavazza. Qui il link al sito.

Lavazza è orgogliosa di annunciare il rinnovo della partnership con il tennista Jannik Sinner, Brand Ambassador dell’azienda dal 2019. Il nuovo accordo, di lungo termine, estende la collaborazione fino al 2030, consolidando un legame che va ben oltre il campo da gioco.

Lavazza è stata tra i primi Brand al mondo a credere nel suo talento, quando ancora diciottenne era al 140° posto nella classifica ATP. Da allora, il cammino insieme è stato straordinario: dalla partecipazione e vittoria alle ATP Next Gen Finals di Milano nel 2019, fino agli storici trionfi nei tornei del Grande Slam e alle Nitto ATP Finals, di cui Lavazza è Platinum Partner.

Il culmine è arrivato con il raggiungimento del primo posto nel ranking mondiale ATP, traguardo che testimonia la crescita eccezionale di un atleta che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di tennis in tutto il mondo. Questa partnership rappresenta un esempio virtuoso di come il sostegno autentico e continuativo possa contribuire alla crescita reciproca. Lavazza e Sinner condividono valori comuni: passione, eccellenza e dedizione.

Giuseppe Lavazza, Presidente del Gruppo Lavazza, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Jannik fino al 2030. Abbiamo creduto in lui fin dall’inizio, quando il suo talento era ancora una promessa. Oggi, vederlo al vertice del tennis mondiale ci riempie di orgoglio e conferma la forza di una visione lungimirante. È molto più di un brand ambassador: è parte della nostra famiglia.”

Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza, ha aggiunto:

“Questa collaborazione ha generato un valore aggiunto significativo non solo in termini di visibilità, ma anche di legame affettivo. Il rapporto con Jannik è cresciuto e si è evoluto nel tempo, diventando un simbolo della nostra presenza nel mondo del tennis e nei principali tornei internazionali. È la dimostrazione di come una partnership autentica possa rafforzare l’identità di un brand e la sua connessione con il pubblico.”

Jannik Sinner conclude: “Lavazza per me non è soltanto un partner straordinario, ma prima di tutto una famiglia. Mi hanno sostenuto fin dall’inizio del mio percorso, e questo ha per me un valore speciale. Nel tempo il nostro legame si è rafforzato in modo naturale, fondato su fiducia, rispetto e valori condivisi. Sono orgoglioso di rappresentare un’eccellenza italiana come Lavazza nel mondo, ma soprattutto riconoscente per il rapporto umano autentico che ci unisce.”

Con questo rinnovo, Lavazza conferma il proprio impegno nel mondo del tennis e la volontà di continuare a sostenere i grandi talenti che incarnano i valori dell’azienda.