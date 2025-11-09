ATP Finals, De Minaur: “Alcaraz? Ha giocato a livelli altissimi. Ma ci sono anche momenti in cui se resisti…”

È terminato con una sconfitta il primo match di Alex de Minaur alle ATP Finals 2025. L’australiano si è arreso in due set al numero due del mondo, Carlitos Alcaraz, che ha dovuto impiegare l’artiglieria pesante per neutralizzare “The Demon”, giunto a un paio di punti dalla vittoria del primo set. Un grande rammarico, quello espresso da Alex in conferenza stampa per la chance sprecata nel tiebreak, dove ha avuto la possibilità di dare una forma diversa alla sfida inaugurale delle Finals di Torino. Ecco cos’ha detto il numero 7 del mondo:

D. Alex, partita difficile. Puoi raccontarci un po’ la tua prima impressione?

Alex de Minaur: “Ovviamente è stata una partita difficile contro un avversario molto forte. Mi sembrava di avere delle possibilità nel primo set. Oggi ha giocato a altissimi livelli, il che ha reso difficile stare al suo passo in alcuni momenti”.

D. Per quanto riguarda la superficie, sei stato qui l’anno scorso, la trovi più veloce? Più lenta?

Alex de Minaur: “Per me sembra un po’ più veloce rispetto all’anno scorso. L’anno scorso sembrava più lento.

Ora, per quanto riguarda il confronto con Parigi, continuo a pensare che sia potenzialmente un po’ più lento di Parigi”.

D. Sei stato molto competitivo con Carlos in tutti gli incontri che hai giocato contro di lui. Quali sono stati gli argomenti discussi prima di questo incontro, sapendo che lui avrebbe giocato sempre ad alto livello, cercando di trovare quel punto debole?

Alex de Minaur: “Sì, realisticamente è un po’ quello che ho fatto oggi. So che a volte Carlos è imprendibile. Ma ci sono anche momenti in cui, se riesci a resistere, ti si presentano un paio di occasioni qua e là e devi solo coglierle, giusto?

Penso che il primo set sia stato proprio così. Ero sotto 4-1, 40-0 in pochi istanti senza aver fatto nulla di particolarmente sbagliato. Sono riuscito a tenere la testa bassa, a continuare a lottare, a trovare un modo per sfondare. Poi all’improvviso ci siamo ritrovati in partita. 5-3 nel tie-break… 5-4, due servizi… Anche in questo caso, sono occasioni, sono momenti che devi sfruttare contro i migliori giocatori del mondo. Oggi non ho sfruttato quel momento e la partita è diventata molto difficile”.

D. Come dicevi, ci sono stati tanti momenti cruciali nella partita. Come fai a non sentirti frustrato in quelle situazioni in cui i punti di cui hai davvero bisogno non arrivano?

Alex de Minaur: “Sì, voglio dire, la frustrazione arriva quando esci dal campo e ne parli con la tua squadra, di come sono stati giocati i punti, di cosa si sarebbe potuto fare meglio. A volte ha fatto cose straordinarie, specialmente quando era sotto.

L’unica cosa che posso dire da parte mia è che sul 5-4, al servizio, ho giocato quei due punti con la seconda di servizio. È lì che sta la grande differenza. Se metto a segno la prima di servizio, gioco con la prima di servizio e all’improvviso sono io a dettare il punto, giusto? Mi sembrava di stare facendo le cose giuste. Sì, voglio dire, ho fatto del mio meglio per non lasciarmi influenzare perché, come so, ho giocato contro di lui molte, molte volte. Ci sono delle possibilità. Ci sono momenti in cui a volte cala il suo livello. Oggi nel secondo set ha giocato in modo praticamente impeccabile, ai miei occhi, e mi ha reso molto difficile stare al suo passo”.

D. Dopo una partita di questo tipo, con un primo set molto combattuto, ti senti molto vicino a questo tipo di giocatore o pensi che ci sia ancora un grande divario tra te e lui?

Alex de Minaur: “Sì, guarda, quando lo guardo, non guardo solo questa partita, guardo tutte le partite che abbiamo giocato. Sento di essere molto vicino a una svolta. Per quanto riguarda oggi, penso che abbia tirato fuori il meglio di sé contro di me. Il modo in cui lo vedo è che quando colpisce il rovescio al livello di oggi, gioca con molta sicurezza. Normalmente quello è il lato in cui mi sento più a mio agio quando si gioca in scambio. Ma oggi era in forma. Con quel rovescio mi ha strappato il servizio un paio di volte semplicemente colpendo dei vincenti. Quando gioca in quel mood, è piuttosto difficile resistere. Quando gioca al suo massimo livello, ha molte armi a disposizione e può colpire vincenti da qualsiasi punto del campo. Guardo il primo set e penso che avrei potuto vincerlo. Se avessi vinto quel set, non credo che avrebbe giocato a quel livello nel secondo set, quindi…

Andiamo avanti e ci prepariamo per il prossimo”.