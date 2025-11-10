ATP Finals: Sinner supera un acciaccato Auger-Aliassime e vola in testa al suo girone

[1] J. Sinner b. [8] F. Auger-Aliassime 7-5 6-1

Dopo le due sconfitte risalenti al 2022, alle Nitto ATP Finals Jannik Sinner vince il quarto confronto consecutivo contro Felix Auger-Aliassime, tutti disputati in questa stagione. 7-5 6-1 per un’ora e quaranta minuti di un Sinner che, dominante al servizio, si è dimostrato meno chirurgico del solito sprecando qualche occasione nel corso del primo set, chiuso in risposta al dodicesimo game, peraltro in coincidenza con il problema fisico di Auger-Aliassime al polpaccio che ha condizionato il resto della sfida. Poco da dire infatti sulla seconda partita, con Felix che è rimasto in campo nonostante la mobilità ridotta.

Diventano 27 le vittorie indoor consecutive per Sinner (90% complessivo di successi in stagione) che mercoledì affronterà Alexander Zverev, contro il quale è avanti 5-4 nei precedenti,

Primo set – Punteggio in equilibrio, Sinner concretizza la superiorità solo nel finale

Felix sceglie di partire in risposta, entrambi cercano di essere aggressivi sulle rare seconde avversarie e ben si affidano al servizio, tanto che dopo cinque game solo Jannik è riuscito ad arrivare a 30 in ribattuta. Il sesto gioco si allunga, Auger-Aliassime sbaglia qualcosa, Sinner risponde bene rubando il tempo ma non va oltre le due palle break da sinistra annullate grazie alla prima battuta e il 3 pari arriva. Rispetto all’ultimo duello, la finale del Masters 1000 di Parigi, dove Jannik era stato superiore quando il punto si allungava, finora il numero 8 del mondo sembra tenere meglio sulla lunga distanza, però l’azzurro sta prendendo il largo negli scambi fino a quattro colpi.

Il Rosso di Sesto sale 5-4 mettendo a referto un impressionante 17 su 17 con la prima battuta e ora FAA deve venire a patti con la scelta fatta al momento del sorteggio – la pressione di servire per restare nel set. Comincia con due gratuiti, Jannik non risponde alla seconda sull’invitante 15-30 e nemmeno sul vantaggio esterno (set point), dritto in rete entrambe le volte, 5 pari. In battuta per raggiungere il tie-break, Felix deve fare i conti con le risposte azzurre e con un problema al polpaccio sinistro, evidente dopo un paio di uscite dal servizio; Sinner manca male il secondo set point ma il terzo è quello buono, con Auger-Aliassime fermo sulle gambe dopo la battuta.

Jannik chiude con il 100% sulla prima (78% in campo) e 8 non forzati, dieci in meno dell’avversario che si prende un toilet break.

Secondo set – Match finito ma Auger-Aliassime resta in campo

Felix non è al meglio, gli appoggi non sembrano sicurissimi, va sotto 0-3 prima di chiedere l’intervento del fisioterapista che gli tratta il polpaccio sinistro. Grazie alla battuta salva due palle del doppio break e rimane in scia, Jannik è un po’ calato al servizio ma non può essere impensierito da un avversario in queste condizioni che sì, si muove e scatta, ma chiaramente poco convinto. Si aspetta solo la fine che arriva con il 6-1. Sinner raggiunge così Alexander Zverev in vetta al Gruppo Bjorn Borg. Con il programma che si è riallineato ai gironi, i due si sfideranno mercoledì, mentre martedì toccherà ai due singolari del Gruppo Jimmy Connors.