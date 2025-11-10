ATP

ATP Finals, il programma di martedì: Alcaraz-Fritz al pomeriggio, Musetti-de Minaur in serata

Bolelli e Vavassori aprono il palinsesto della terza giornata. Carlos e Taylor si giocano la vetta del girone mentre l'azzurro e l'australiano sono quasi all'ultima spiaggia

Di Manuel Ventriglia
4 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz - ATP Finals 2025 Torino (foto X @atptour)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

Le ATP Finals stanno entrando nel vivo con il programma della terzo giorno che torna ad essere stilato in modo canonico. Dopo il mix effettuato tra i due gironi dove la prima ronda è stata spalmata su due giorni, i quattro giocatori inseriti nel gruppo intitolato a Jimmy Connors si affronteranno tutti domani dando seguito alla prima giornata che ha visto Carlos Alcaraz e Taylor Fritz prendersi il primo successo e gli sconfitti Alex de Minaur e Lorenzo Musetti sono costretti a leccarsi le ferite. Proprio lo spagnolo e l’americano inaugureranno gli incontri in singolare con lo start previsto non prima delle ore 14:00, dopo la sfida che vede impegnati i nostri Bolelli e Vavassori, mentre l’azzurro e l’australiano sono già spalle al muro alla ricerca di una vittoria che li tenga ancora in corsa.

Il sei volte campione Slam, al netto di qualche incertezza all’esordio, si è presentato a Torino con la fame dei giorni migliori e smanioso di chiudere la stagione in testa alla classifica mondiale. Dopo aver battuto de Minaur in due set, Carlitos affronterà nel lunch time Taylor Fritz con cui il bilancio è positivo – 4-1 senza contare la sfida al Six Kings Slam, mentre l’americano ha in mente di continuare a vestire il ruolo di outsider e provare a rovinare i piani di quella che sembra essere una faccenda, come al solito, tra lo spagnolo e Jannik Sinner. Tra le due sfide in singolare si colloca l’altro match di doppio, inizio non prime delle 18:00, che vede impegnati il tandem Cash/Glasspool contro Krawietz/Puetz con entrambe le coppie chiamate a riscattare un primo match negativo.

Il piatto forte della serata, con lo start previsto non prima delle 20:30, è invece il confronto tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur con i duellanti già all’ultima spiaggia per i ko precedentemente narrati. Il toscano ha beneficiato della rinuncia di Novak Djokovic e nonostante sia già parte integrante del tennis italiano, prima volta con due azzurri alle ATP Finals, i tanti chilometri macinati di rincorsa per essere presente a Torino rischiano di essere indigesti con una precoce eliminazione. Stesso rischio che vorrebbe evitare l’australiano considerando le tre sconfitte, e un solo set in cascina, patite nella prima apparizione al torneo dei Maestri nel 2024. I precedenti recitano 3-1 in favore del carrarino.

Viaggia con il vento in poppa, invece, l’Italia del doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonisti di un esordio autoritario contro Cash e Glasspool e bramano il bis domani nella sfida ad alta quota contro i finalisti del 2023 Marcel Granollers e Horacio Zeballos, autori di una bella doppietta Slam in stagione dopo aver conquistato Roland Garros e US Open. La coppia d’oro del tennis azzurro aprirà le danze all’Inalpi Arena alle ore 11:30.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals LIVE: prime occasioni per Sinner, Auger-Aliassime bravo e fortunato
Italiani
Djokovic: “Sogno di finire alle Olimpiadi 2028, ma non so se arriverò fin lì”
ATP
ATP Finals, Fritz: “Avvantaggiato dal campo veloce, Musetti si è scaldato su quello lento”
Interviste
Lunedì nero per le ATP Finals: due spettatori stroncati da infarto
ATP