ATP Finals, il programma di martedì: Alcaraz-Fritz al pomeriggio, Musetti-de Minaur in serata

Le ATP Finals stanno entrando nel vivo con il programma della terzo giorno che torna ad essere stilato in modo canonico. Dopo il mix effettuato tra i due gironi dove la prima ronda è stata spalmata su due giorni, i quattro giocatori inseriti nel gruppo intitolato a Jimmy Connors si affronteranno tutti domani dando seguito alla prima giornata che ha visto Carlos Alcaraz e Taylor Fritz prendersi il primo successo e gli sconfitti Alex de Minaur e Lorenzo Musetti sono costretti a leccarsi le ferite. Proprio lo spagnolo e l’americano inaugureranno gli incontri in singolare con lo start previsto non prima delle ore 14:00, dopo la sfida che vede impegnati i nostri Bolelli e Vavassori, mentre l’azzurro e l’australiano sono già spalle al muro alla ricerca di una vittoria che li tenga ancora in corsa.

Il sei volte campione Slam, al netto di qualche incertezza all’esordio, si è presentato a Torino con la fame dei giorni migliori e smanioso di chiudere la stagione in testa alla classifica mondiale. Dopo aver battuto de Minaur in due set, Carlitos affronterà nel lunch time Taylor Fritz con cui il bilancio è positivo – 4-1 senza contare la sfida al Six Kings Slam, mentre l’americano ha in mente di continuare a vestire il ruolo di outsider e provare a rovinare i piani di quella che sembra essere una faccenda, come al solito, tra lo spagnolo e Jannik Sinner. Tra le due sfide in singolare si colloca l’altro match di doppio, inizio non prime delle 18:00, che vede impegnati il tandem Cash/Glasspool contro Krawietz/Puetz con entrambe le coppie chiamate a riscattare un primo match negativo.

Il piatto forte della serata, con lo start previsto non prima delle 20:30, è invece il confronto tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur con i duellanti già all’ultima spiaggia per i ko precedentemente narrati. Il toscano ha beneficiato della rinuncia di Novak Djokovic e nonostante sia già parte integrante del tennis italiano, prima volta con due azzurri alle ATP Finals, i tanti chilometri macinati di rincorsa per essere presente a Torino rischiano di essere indigesti con una precoce eliminazione. Stesso rischio che vorrebbe evitare l’australiano considerando le tre sconfitte, e un solo set in cascina, patite nella prima apparizione al torneo dei Maestri nel 2024. I precedenti recitano 3-1 in favore del carrarino.

Viaggia con il vento in poppa, invece, l’Italia del doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonisti di un esordio autoritario contro Cash e Glasspool e bramano il bis domani nella sfida ad alta quota contro i finalisti del 2023 Marcel Granollers e Horacio Zeballos, autori di una bella doppietta Slam in stagione dopo aver conquistato Roland Garros e US Open. La coppia d’oro del tennis azzurro aprirà le danze all’Inalpi Arena alle ore 11:30.